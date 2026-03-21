Українець Дорощук виборов "золото" ЧС-2026 зі стрибків у висоту

Український стрибун у висоту Олег Дорощук уперше в кар'єрі здобув медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні.
Головні тези:
- Український стрибун у висоту Олег Дорощук став чемпіоном світу на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні.
- Для України це друге “золото” та третя медаль на змаганнях.
Стрибун у висоту Дорощук виборов "золото" ЧС-2026
Олег з першої спроби стрибнув на 2,30 м.
«Срібло» з таким же результатом за спробами завоював. Ерік Портільйо (Мексика), бронзовим призером став Ву Санхьок (Республіка Корея) - 2,26 м.
Це друге «золото» та третя медаль для України на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні.
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-