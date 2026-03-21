Українець Дорощук виборов "золото" ЧС-2026 зі стрибків у висоту
Джерело:  Суспільне. Спорт

Український стрибун у висоту Олег Дорощук уперше в кар'єрі здобув медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні.

Головні тези:

  • Український стрибун у висоту Олег Дорощук став чемпіоном світу на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні.
  • Для України це друге “золото” та третя медаль на змаганнях.

Олег з першої спроби стрибнув на 2,30 м.

«Срібло» з таким же результатом за спробами завоював. Ерік Портільйо (Мексика), бронзовим призером став Ву Санхьок (Республіка Корея) - 2,26 м.

Це друге «золото» та третя медаль для України на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні.

Раніше «золото» та «срібло» у жіночих стрибках у висоту вибороли Ярослава Магучіх та Юлія Левченко відповідно.

Більше по темі

Магучіх і Левченко здобули "золото" і "срібло" ЧС-2026 зі стрибків у висоту
Україна

