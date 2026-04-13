Україна виборола "золото" командного ЧС-2026 зі спортивної ходьби
Джерело:  Федерація легкої атлетики України

Ганна Шевчук, Людмила Оляновська та Марія Сахарук фінішували у першій десятці на командному чемпіонаті світу зі спортивної ходьби у Бразилії і тим самим виграли для України командне «золото» з півмарафону.

Головні тези:

  • Ганна Шевчук, Людмила Оляновська та Марія Сахарук привезли командне «золото» з півмарафону на ЧС-2026 зі спортивної ходьби
  • Українська збірна здобула перемогу, випередивши збірні Іспанії та Австралії.

Українки здобули “золото” командного ЧС-2026 зі спортивної ходьби

Як повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України, найкращий результат серед українок продемонструвала Ганна Шевчук, фінішувавши сьомою, Людмила Оляновська стала восьмою, а Марія Сахарук — десятою, передає Укрінформ.

Наша команда за очками випередила збірні Іспанії та Австрвлії, які стали відповідно срібними та бронзовими призерами.

Українська збірна втретє у своїй історії виграла командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби. 2014 року команда перемогла на дистанціях 20 та 50 км.

