Україна виборола "золото" командного ЧС-2026 зі спортивної ходьби

Ганна Шевчук, Людмила Оляновська та Марія Сахарук фінішували у першій десятці на командному чемпіонаті світу зі спортивної ходьби у Бразилії і тим самим виграли для України командне «золото» з півмарафону.
Головні тези:
- Ганна Шевчук, Людмила Оляновська та Марія Сахарук привезли командне «золото» з півмарафону на ЧС-2026 зі спортивної ходьби
- Українська збірна здобула перемогу, випередивши збірні Іспанії та Австралії.
Українки здобули “золото” командного ЧС-2026 зі спортивної ходьби
Як повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України, найкращий результат серед українок продемонструвала Ганна Шевчук, фінішувавши сьомою, Людмила Оляновська стала восьмою, а Марія Сахарук — десятою, передає Укрінформ.
Наша команда за очками випередила збірні Іспанії та Австрвлії, які стали відповідно срібними та бронзовими призерами.
Українська збірна втретє у своїй історії виграла командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби. 2014 року команда перемогла на дистанціях 20 та 50 км.
