Збірна України з футзалу грає у рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу 2024 проти національної команди з Венесуели.

Що відомо про поєдинок футзальної Збірної України проти команди з Венесуели

Зазначається, що поєдинок проходить у столиці Узбекистану Ташкенті.

Зокрема, українські команді вдалось забити гол вже на 5 хвилині зустрічі.

Одне вже через хвилину команді з Венесуели вдалось зрівняти рахунок.

Другий гол українська команда забиває на 14 хвилині.

А вже на 16 хвилині подвоює рахунок.

Однак команда з Венесуели також відповідає голом.

Що відомо про результати останніх виступів футзальної збірної України

Збірна України з футзалу 17 вересня виборола свою першу перемогу на Чемпіонаті світу-2024. Вона перемогла команду Анголи з рахунком 7:2.

Рахунок був відкритий на 7 хв. Гол з пенальті забив українець Євгеній Жук.

У першому таймі Ігор Корсун оформив дубль. Команда Анголи забила лише один гол, відзначився Елбер.

Українці забили два голи за перші 10 хв другого тайму зусиллями Андрія Мельника та Михайла Зварича.

Шостий гол збірної України у матчі забив Ігор Чернявський.

На останній хвилині матчу обидві команди обмінялись голами: анголець Веду забив за 1 хв до кінця гри, а українець Назар Швед — за 7 сек.

Українська команда на ЧС-2024 з футзалу потрапила до групи С. Вона грає разом з Анголою, Афганістаном та Аргентиною.

Перший матч в рамках турніру збірна України зіграла з Аргентиною. Латиноамериканська команда виграла з рахунком 7:1.