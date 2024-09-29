Чемпионат мира по футзалу. Сборная Украины против Венесуэлы ― онлайн-трансляция
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Чемпионат мира по футзалу. Сборная Украины против Венесуэлы ― онлайн-трансляция

Футзальная сборная Украины
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Сборная Украины по футзалу играет в рамках 1/4 финала чемпионата мира 2024 года против национальной команды из Венесуэлы.

Главные тезисы

  • Сборная Украины по футзалу продолжает борьбу за победу на Чемпионате мира-2024, встречаясь с национальной командой Венесуэлы в рамках 1/4 финала.
  • Украинские футболисты Игорь Чернявский и Игорь Корсун проявили себя как лидеры команды, забивая голы и помогая сборной одерживать победы.
  • Сборная Украины одержала победу над командой Анголы со счетом 7:2, укрепив свои позиции в групповом этапе турнира ЧМ-2024.
  • Матч между Украиной и Венесуэлой проходит в столице Узбекистана, где украинская команда показывает высокий уровень игры, забивая голы и добиваясь победы.
  • Следите за результатами выступлений сборной Украины на Чемпионате мира по футзалу-2024, где команда борется за выход в следующий этап турнира и победу в групповом раунде.

Что известно о поединке футзальной сборной Украины против команды из Венесуэлы

Отмечается, что поединок проходит в столице Узбекистана в Ташкенте.

В частности, украинским команде удалось забить гол уже на 5 минуте встречи.

Одно уже через минуту команде из Венесуэлы удалось сравнять счет.

Второй гол украинская команда забивает на 14-й минуте.

А уже на 16 минуте удваивает счет.

Однако команда из Венесуэлы также отвечает голом.

Что известно о результатах последних выступлений футзальной сборной Украины

Сборная Украины по футзалу 17 сентября одержала свою первую победу на Чемпионате мира-2024. Она победила команду Анголы со счётом 7:2.

Счет был открыт на 7 мин. Гол с пенальти забил украинец Евгений Жук.

В первом тайме Игорь Корсун оформил дубль. Команда Анголы забила всего один гол, отметился Элбер.

Украинцы забили два гола за первые 10 мин второго тайма усилиями Андрея Мельника и Михаила Зварыча.

Шестой гол сборной Украины в матче забил Игорь Чернявский.

На последней минуте матча обе команды обменялись голами: анголец Веду забил за 1 мин до конца игры, а украинец Назар Швед за 7 сек.

Украинская команда на ЧМ-2024 по футзалу попала в группу С. Она играет вместе с Анголой, Афганистаном и Аргентиной.

Первый матч в рамках турнира сборная Украины сыграла с Аргентиной. Латиноамериканская команда выиграла со счётом 7:1.

Команда Анголы сыграла два матча и ни одного из них не выиграла. Она занимает последнее место в групповой таблице из 0 очков.

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