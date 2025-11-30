Чемпіонат світу з карате. Терлюга принесла Україні бронзу

Українка Анжеліка Терлюга (55 кг) виборола бронзову нагороду на чемпіонаті світу 2025 з карате, що відбувається в єгипетському Каїрі.
Головні тези:
- Анжеліка зізналася, що присвячує цю медаль своїй родині.
- Незабаром Андрій Заплітний (75 кг) буде боротися з єгиптянином Абдулазізом Абдуллою Мамдухом за "золото" для України.
Терлюга — у трійці найкращих
Відома українська каратистка зійшлася в матчі з представницею Чилі Валентіною Торо Менезес.
Суперниця Анжеліки змогла заробити три бали в середині сутички, проте трохи пізніше успішна дія принесла очко і Терлюзі.
До кінця зустрічі вона була активнішою і за 9 секунд до кінця виконала удар на 3 бали.
Попри те, що за лічені секунди до кінця Торо Менезес зрівняла рахунок — судді присудили 2 очки і Анжеліці.
Що важливо розуміти, для збірної України це перша медаль ЧС-2025.
До слова, українська каратистка також ставала бронзовою призеркою чемпіонату світу 2 роки тому, коли першість проходила в Будапешті.
На її рахунку і срібло Олімпійських ігор у Токіо.
20 листопада за "бронзу" також буде боротися Олександра Шолохова (61 кг).
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-