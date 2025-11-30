Чемпіонат світу з карате. Терлюга принесла Україні бронзу
Категорія
Спорт
Дата публікації

Чемпіонат світу з карате. Терлюга принесла Україні бронзу

Терлюга - у трійці найкращих
Джерело:  Чемпіон

Українка Анжеліка Терлюга (55 кг) виборола бронзову нагороду на чемпіонаті світу 2025 з карате, що відбувається в єгипетському Каїрі.

Головні тези:

  • Анжеліка зізналася, що присвячує цю медаль своїй родині.
  • Незабаром Андрій Заплітний (75 кг) буде боротися з єгиптянином Абдулазізом Абдуллою Мамдухом за "золото" для України.

Терлюга — у трійці найкращих

Відома українська каратистка зійшлася в матчі з представницею Чилі Валентіною Торо Менезес.

Суперниця Анжеліки змогла заробити три бали в середині сутички, проте трохи пізніше успішна дія принесла очко і Терлюзі.

Фото: facebook.com/likusya

До кінця зустрічі вона була активнішою і за 9 секунд до кінця виконала удар на 3 бали.

Попри те, що за лічені секунди до кінця Торо Менезес зрівняла рахунок — судді присудили 2 очки і Анжеліці.

Фото: facebook.com/likusya

Що важливо розуміти, для збірної України це перша медаль ЧС-2025.

До слова, українська каратистка також ставала бронзовою призеркою чемпіонату світу 2 роки тому, коли першість проходила в Будапешті.

На її рахунку і срібло Олімпійських ігор у Токіо.

20 листопада за "бронзу" також буде боротися Олександра Шолохова (61 кг).

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українка Шолохова перемогла на чемпіонаті Європи з карате
Шолохова
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Рейтинг найбагатших боксерів усіх часів — на якій щаблині Усик
Усик - один із найзаможніших боксерів в історії людства
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
ЧС-2025 з карате. Українка Айрапетян здобула срібну медаль
Айрапетян

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?