Чемпіонат світу з карате. Терлюга принесла Україні бронзу

Українка Анжеліка Терлюга (55 кг) виборола бронзову нагороду на чемпіонаті світу 2025 з карате, що відбувається в єгипетському Каїрі.

Терлюга — у трійці найкращих

Відома українська каратистка зійшлася в матчі з представницею Чилі Валентіною Торо Менезес.

Суперниця Анжеліки змогла заробити три бали в середині сутички, проте трохи пізніше успішна дія принесла очко і Терлюзі.

Фото: facebook.com/likusya

До кінця зустрічі вона була активнішою і за 9 секунд до кінця виконала удар на 3 бали.

Попри те, що за лічені секунди до кінця Торо Менезес зрівняла рахунок — судді присудили 2 очки і Анжеліці.

Фото: facebook.com/likusya

Що важливо розуміти, для збірної України це перша медаль ЧС-2025.

До слова, українська каратистка також ставала бронзовою призеркою чемпіонату світу 2 роки тому, коли першість проходила в Будапешті.

На її рахунку і срібло Олімпійських ігор у Токіо.

20 листопада за "бронзу" також буде боротися Олександра Шолохова (61 кг).