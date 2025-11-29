ЧС-2025 з карате. Українка Айрапетян здобула срібну медаль
ЧС-2025 з карате. Українка Айрапетян здобула срібну медаль

Айрапетян
Джерело:  Champion

Збірна України здобула першу медаль на Чемпіонаті світу-2025 з карате.

Головні тези:

  • Українська спортсменка Кнарік Айрапетян здобула срібну медаль на ЧС-2025 з карате у категорії пара-карате серед жінок на візках.
  • Збірна України здобула першу медаль на Чемпіонаті світу-2025 з карате, що проходить у єгипетському Каїрі.

Айрапетян здобула срібну медаль ЧС-2025 з карате

Про це повідомила Федерація карате України.

Так, срібну медаль світової першості виборола українська спортсменка Кнарік Айрапетян, яка змагалася у категорії пара-карате серед жінок на візках.

Наша спортсменка впевнено лідирувала на всіх етапах шляху до фіналу, однак у вирішальному поєдинку судді віддали перемогу представниці Єгипту — господарці турніру.

Як відомо, на чемпіонаті світу 2025 з карате, що проходить у єгипетському Каїрі, визначилися чвертьфінальні пари. Серед 9 представників України, які беруть участь у змаганнях, боротьбу за нагороди продовжують четверо спортсменів.

