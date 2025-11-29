ЧМ-2025 по каратэ. Украинка Айрапетян получила серебряную медаль

Сборная Украины завоевала первую медаль на Чемпионате мира-2025 по карате.
Айрапетян получила серебряную медаль ЧМ-2025 по каратэ
Об этом сообщила Федерация каратэ Украины.
Так, серебряную медаль мирового первенства добыла в борьбе украинская спортсменка Кнарик Айрапетян, которая соревновалась в категории пара-карате среди женщин на колясках.
Наша спортсменка уверенно лидировала на всех этапах пути в финал, однако в решающем поединке судьи отдали победу представительнице Египта — хозяйке турнира.
Как известно, на проходящем в египетском Каире чемпионате мира 2025 по карате определились четвертьфинальные пары. Среди 9 представителей Украины, участвующих в соревнованиях, борьбу за награды продолжают четверо спортсменов.
