ЧМ-2025 по каратэ. Украинка Айрапетян получила серебряную медаль

Сборная Украины завоевала первую медаль на Чемпионате мира-2025 по карате.

Айрапетян получила серебряную медаль ЧМ-2025 по каратэ

Об этом сообщила Федерация каратэ Украины.

Так, серебряную медаль мирового первенства добыла в борьбе украинская спортсменка Кнарик Айрапетян, которая соревновалась в категории пара-карате среди женщин на колясках.

Наша спортсменка уверенно лидировала на всех этапах пути в финал, однако в решающем поединке судьи отдали победу представительнице Египта — хозяйке турнира.

Как известно, на проходящем в египетском Каире чемпионате мира 2025 по карате определились четвертьфинальные пары. Среди 9 представителей Украины, участвующих в соревнованиях, борьбу за награды продолжают четверо спортсменов.