ЧМ-2025 по каратэ. Украинка Айрапетян получила серебряную медаль
Категория
Спорт
Дата публикации

ЧМ-2025 по каратэ. Украинка Айрапетян получила серебряную медаль

Айрапетян
Читати українською
Источник:  Champion

Сборная Украины завоевала первую медаль на Чемпионате мира-2025 по карате.

Главные тезисы

  • Украинская спортсменка Кнарик Айрапетян завоевала серебряную медаль на ЧМ-2025 по карате в категории пара-карате среди женщин на колясках.
  • Сборная Украины выиграла свою первую медаль на Чемпионате мира-2025 по карате, который прошел в Каире, Египет.

Айрапетян получила серебряную медаль ЧМ-2025 по каратэ

Об этом сообщила Федерация каратэ Украины.

Так, серебряную медаль мирового первенства добыла в борьбе украинская спортсменка Кнарик Айрапетян, которая соревновалась в категории пара-карате среди женщин на колясках.

Наша спортсменка уверенно лидировала на всех этапах пути в финал, однако в решающем поединке судьи отдали победу представительнице Египта — хозяйке турнира.

Как известно, на проходящем в египетском Каире чемпионате мира 2025 по карате определились четвертьфинальные пары. Среди 9 представителей Украины, участвующих в соревнованиях, борьбу за награды продолжают четверо спортсменов.

