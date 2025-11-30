Чемпионат мира по каратэ. Терлюга принесла Украине бронзу

Украинка Анжелика Терлюга (55 кг) завоевала бронзовую награду на чемпионате мира 2025 по карате, который проходит в египетском Каире.

Терлюга — в тройке лучших

Известная украинская каратистка сошлась в матче с представительницей Чили Валентиной Торо Менезес.

Соперница Анжелики смогла заработать три балла в середине схватки, однако чуть позже успешное действие принесло очко и Терлюге.

Фото: facebook.com/likusya

До конца встречи она была более активной и за 9 секунд до конца выполнила удар на 3 балла.

Несмотря на то, что за считанные секунды до конца Торо Менезес сравняла счет — судьи присудили 2 очка и Анжелике.

Фото: facebook.com/likusya

Что важно понимать, для сборной Украины это первая медаль ЧМ-2025.

К слову, украинская каратистка также становилась бронзовым призером чемпионата мира 2 года назад, когда первенство проходило в Будапеште.

На ее счету и серебро Олимпийских игр в Токио.

20 ноября за "бронзу" также будет сражаться Александра Шолохова (61 кг).