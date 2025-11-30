Чемпионат мира по каратэ. Терлюга принесла Украине бронзу

Украинка Анжелика Терлюга (55 кг) завоевала бронзовую награду на чемпионате мира 2025 по карате, который проходит в египетском Каире.
Главные тезисы
- Анжелика призналась, что посвящает эту медаль своей семье.
- В скором времени Андрей Заплитный (75 кг) будет бороться с египтянином Абдулазизом Абдуллой Мамдухом за "золото" для Украины.
Терлюга — в тройке лучших
Известная украинская каратистка сошлась в матче с представительницей Чили Валентиной Торо Менезес.
Соперница Анжелики смогла заработать три балла в середине схватки, однако чуть позже успешное действие принесло очко и Терлюге.
До конца встречи она была более активной и за 9 секунд до конца выполнила удар на 3 балла.
Несмотря на то, что за считанные секунды до конца Торо Менезес сравняла счет — судьи присудили 2 очка и Анжелике.
Что важно понимать, для сборной Украины это первая медаль ЧМ-2025.
К слову, украинская каратистка также становилась бронзовым призером чемпионата мира 2 года назад, когда первенство проходило в Будапеште.
На ее счету и серебро Олимпийских игр в Токио.
20 ноября за "бронзу" также будет сражаться Александра Шолохова (61 кг).
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-