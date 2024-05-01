Чемпіонка України Алєйнікова потрапила у скандал, вилаявши українців — відео

Модель та чемпіонка України з академічного веслування Алсу Алєйнікова записала відео, на якому зневажливо звернулася до мешканців України, заявивши, що вона відпочиватиме в Дубаї, а вони “ні на що не здатні”.

Що сказала Алсу Алєйнікова

Відео з образами українців Алсу виклала у своєму Інстаграм 29 квітня.

Післязавтра полечу, напевно, до Дубаю. Там лежатиму, попиватиму кокос, ходитиму по магазинах і чудово почуватимуся. А ви сидітимете у війні далі і ховатиметеся в підвалах, і смоктатимете лапу. Ви не можете зробити самі ні***. Ви не можете вплинути ні на що. Ви пусте місце і нічого не вирішуєте. А я, якщо захочу, полечу до Дубаю, я куплю собі ще один Lamborghini чи Jaguar і роз’їжджатиму на ньому там. А ви будите сидіти, ховатися в бомбосховищах і просити свого тюбика, щоб він вам купив прокладки. Алсу Алєйнікова спортсменка

У відповідь на критику від підписників вона записала ще більш агресивне звернення, де назвала критиків “кінченими п*******ми” та сказала, що їм ще “прилетить від Росії такої п***и, що ви своєю пикою будете лайно підмітати”.

Заява дівчини викликала хвилю обурення в соцмережах, розлючені коментатори почали наввипередки бажати всього найкращого блогерці, через що вона згодом видалила свій акаунт.

Зі сказаного вище можна подумати, що спортсменка має проросійські погляди, але на початку повномасштабної війни вона писала великий пост із підтримкою України та оголошувала збір на потреби ЗСУ. Імовірно, неадекватну реакцію дівчини викликали коментарі про її розкішне життя під час війни.

Хто така Алсу Алєйнікова

22-річна Алсу Алєйнікова — триразова чемпіонка України з академічного веслування (2017, 2018, 2019).

Зазначимо, що мама Алсу — також відома чемпіонка з веслувального спорту та депутатка від партіі “Слуга народу” Діна Міфтахудінова.

Жінка поки що не прокоментувала слова доньки та закрила свої профілі в соцмережах.