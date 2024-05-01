Чемпионка Украины Алейникова попала в скандал, обругав украинцев — видео
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Спорт
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Чемпионка Украины Алейникова попала в скандал, обругав украинцев — видео

Чемпионка Украины Алейникова попала в скандал, обругав украинцев — видео
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Источник:  online.ua

Модель и чемпионка Украины по академической гребле Алсу Алейникова записала видео, на котором пренебрежительно обратилась к жителям Украины, заявив, что она будет отдыхать в Дубае, а они “ни на что не способны”.

Что сказала Алсу Алейникова

Видео с образами украинцев Алсу выложила в своем Инстаграме 29 апреля.

Послезавтра полечу, наверное, в Дубай. Там буду лежать, попивать кокос, ходить по магазинам и прекрасно чувствовать себя. А вы будете сидеть в войне дальше и будете прятаться в подвалах, и будете сосать лапу. Вы не можете сделать сами ничего. Вы не можете повлиять ни на что. Вы пустое место и ничего не решаете. А я, если захочу, полечу в Дубай, я куплю себе еще один Lamborghini или Jaguar и буду разъезжать на нем там. А вы будите сидеть, прятаться в бомбоубежищах и просить своего тюбика, чтобы он купил вам прокладки.

Алсу Алейникова

Алсу Алейникова

спортсменка

В ответ на критику от подписчиков она записала еще более агрессивное обращение, где назвала критиков "конченными п*******ми" и сказала, что им еще "прилетит от России такой п***и, что вы своей рожей будете дерьмо подметать”.

Заявление девушки вызвало волну возмущения в соцсетях, разъяренные комментаторы начали наперегонки желать всего лучшего блоггеру, из-за чего она впоследствии удалила свой аккаунт.

Из вышесказанного можно подумать, что у спортсменки есть пророссийские взгляды, но в начале полномасштабной войны она писала большой пост с поддержкой Украины и объявляла сбор на нужды ВСУ. Вероятно, неадекватную реакцию девушки вызвали комментарии о ее роскошной жизни во время войны.

Кто такая Алсу Алейникова

22-летняя Алсу Алейникова — трехкратная чемпионка Украины по академической гребле (2017, 2018, 2019).

Отметим, что мама Алсу — также известная чемпионка по гребному спорту и депутат от партии "Слуга народа" Дина Мифтахудинова.

Женщина пока не прокомментировала дочери и закрыла свои профили в соцсетях.

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