Чемпионка Украины Алейникова попала в скандал, обругав украинцев — видео

Модель и чемпионка Украины по академической гребле Алсу Алейникова записала видео, на котором пренебрежительно обратилась к жителям Украины, заявив, что она будет отдыхать в Дубае, а они “ни на что не способны”.
Что сказала Алсу Алейникова
Видео с образами украинцев Алсу выложила в своем Инстаграме 29 апреля.
В ответ на критику от подписчиков она записала еще более агрессивное обращение, где назвала критиков "конченными п*******ми" и сказала, что им еще "прилетит от России такой п***и, что вы своей рожей будете дерьмо подметать”.
Заявление девушки вызвало волну возмущения в соцсетях, разъяренные комментаторы начали наперегонки желать всего лучшего блоггеру, из-за чего она впоследствии удалила свой аккаунт.
Из вышесказанного можно подумать, что у спортсменки есть пророссийские взгляды, но в начале полномасштабной войны она писала большой пост с поддержкой Украины и объявляла сбор на нужды ВСУ. Вероятно, неадекватную реакцию девушки вызвали комментарии о ее роскошной жизни во время войны.
Кто такая Алсу Алейникова
22-летняя Алсу Алейникова — трехкратная чемпионка Украины по академической гребле (2017, 2018, 2019).
Отметим, что мама Алсу — также известная чемпионка по гребному спорту и депутат от партии "Слуга народа" Дина Мифтахудинова.
Женщина пока не прокомментировала дочери и закрыла свои профили в соцсетях.
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