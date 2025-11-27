Центральний банк Росії вперше продає стратегічні запаси золота
Центральний банк Росії вперше продає стратегічні запаси золота

Служба зовнішньої розвідки України
запаси золота

Центральний банк Росії уперше перейшов до прямих продажів золота зі своїх резервів на внутрішньому ринку, відкривши доступ до металу для банків, держкомпаній та окремих інвестиційних структур.

Головні тези:

  • Центральний банк Росії змушений продавати золото, щоб підтримувати рубль та латати ліквідність корпорацій.
  • Стратегічні запаси золота РФ швидко зменшуються, що може призвести до дефіциту ліквідних резервів.
  • Продаж золота може допомогти в забезпеченні бюджету, але утворює довгострокові ризики для державних фінансів.

ЦБ РФ продає стратегічні запаси золота

Зазначається, що для регулятора прямі продажі є вимушеним кроком, оскільки золото фактично перетворюється на інструмент підтримки рубля, латання ліквідності корпорацій та покриття бюджетних потреб в умовах стрімкого вичерпання інших ресурсів.

За даними розвідки, до 2025 року ЦБ РФ не продавав золото комерційним учасникам ринку, а лише приймав його від Міністерства фінансів, нарощуючи власні резерви.

Наразі регулятор переходить до розпродажу. Водночас Фонд національного добробуту РФ стрімко втрачає ліквідні активи: з 113,5 млрд дол. у 2022 році до 51,6 млрд дол. у 2025-му. Обсяги золота в структурі фонду за цей час скоротилися на 57% — із 405,7 т до 173,1 т.

За прогнозом СЗРУ, у 2025 році обсяги продажів можуть сягнути 30 млрд дол. (близько 230 т золота), а у 2026 році — щонайменше 15 млрд дол. (115 т).

У розвідці констатують, що така масштабна монетизація резервів пришвидшує виснаження запасів, які і без того перебувають під тиском санкцій та падіння доступних валютних інструментів.

Стратегія продажу золота нібито дає змогу оперативно підживлювати бюджет і утримувати стабільність рубля, проте формує довгострокові ризики: поглиблює дефіцит ліквідних резервів, робить державні фінанси більш залежними від розпродажу активів та обмежує можливості для майбутніх інтервенцій.

