Центральный банк России впервые перешел к прямым продажам золота из своих резервов на внутреннем рынке, открыв доступ к металлу для банков, госкомпаний и отдельных инвестиционных структур.

ЦБ РФ продает стратегические запасы золота

Отмечается, что для регулятора прямые продажи вынужденный шаг, поскольку золото фактически превращается в инструмент поддержки рубля, латание ликвидности корпораций и покрытие бюджетных потребностей в условиях стремительного исчерпания других ресурсов.

По данным разведки, до 2025 г. ЦБ РФ не продавал золото коммерческим участникам рынка, а лишь принимал его от Министерства финансов, наращивая собственные резервы. Поделиться

В настоящее время регулятор переходит к распродаже. В то же время, Фонд национального благосостояния РФ стремительно теряет ликвидные активы: со 113,5 млрд дол. в 2022 году до 51,6 млрд. дол. в 2025 году. Объемы золота в структуре фонда за это время сократились на 57% — с 405,7 т до 173,1 т.

По прогнозу СЗРУ, в 2025 году объемы продаж могут составить 30 млрд дол. (около 230 т золота), а в 2026 году — по меньшей мере 15 млрд дол. (115 т).

В разведке констатируют, что столь масштабная монетизация резервов ускоряет истощение запасов, которые и так находятся под давлением санкций и падения доступных валютных инструментов.