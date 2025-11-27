Центральный банк России впервые перешел к прямым продажам золота из своих резервов на внутреннем рынке, открыв доступ к металлу для банков, госкомпаний и отдельных инвестиционных структур.
Главные тезисы
- Продажа стратегических запасов золота ЦБ России направлена на поддержку рубля и ликвидности корпораций.
- Уменьшение запасов золота может привести к дефициту ликвидных резервов России.
- По прогнозам, объемы продаж золота будут значительными в ближайшие годы, что создаёт долгосрочные риски для государственных финансов.
ЦБ РФ продает стратегические запасы золота
Отмечается, что для регулятора прямые продажи вынужденный шаг, поскольку золото фактически превращается в инструмент поддержки рубля, латание ликвидности корпораций и покрытие бюджетных потребностей в условиях стремительного исчерпания других ресурсов.
В настоящее время регулятор переходит к распродаже. В то же время, Фонд национального благосостояния РФ стремительно теряет ликвидные активы: со 113,5 млрд дол. в 2022 году до 51,6 млрд. дол. в 2025 году. Объемы золота в структуре фонда за это время сократились на 57% — с 405,7 т до 173,1 т.
По прогнозу СЗРУ, в 2025 году объемы продаж могут составить 30 млрд дол. (около 230 т золота), а в 2026 году — по меньшей мере 15 млрд дол. (115 т).
В разведке констатируют, что столь масштабная монетизация резервов ускоряет истощение запасов, которые и так находятся под давлением санкций и падения доступных валютных инструментов.
Стратегия продажи золота якобы позволяет оперативно подпитывать бюджет и удерживать стабильность рубля, однако формирует долгосрочные риски: усугубляет дефицит ликвидных резервов, делает государственные финансы более зависимыми от распродажи активов и ограничивает возможности для будущих интервенций.
