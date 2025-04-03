Центри підтримки рідних військовополонених та зниклих безвісти створено в Україні — де саме

Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ та Офіс омбудсмена створили у різних регіонах нашої держави центри підтримки для родичів військовополонених та осіб, зниклих безвісти внаслідок російської збройної агресії.
Головні тези:
- Українські служби безпеки та внутрішніх справ спільно з Офісом омбудсмена створили центри підтримки для родичів військовополонених та зниклих безвісти в результаті російської агресії.
- Ці центри нададуть вичерпну інформацію щодо алгоритму дій для повернення рідних з полону та поради, як уникнути шахрайських схем.
- Перші центри підтримки запрацюють у Львові, Вінниці, Миколаєві та Харкові, з подальшим розширенням на інші регіони.
Центри підтримки рідних військовополонених та зниклих безвісти запрацювали в Україні
У цих установах можна буде отримати кваліфіковану допомогу та вичерпну інформацію стосовно алгоритму дій для повернення з полону своїх рідних, а також рекомендації, як уникнути шахрайських схем.
Такі центри спершу запрацюють у:
м. Львів, вул. Стрийська, 83, тел +380506948423, +380682362883;
м. Вінниця, вул. Театральна, 10, тел. +380966396255, +380961348565;
м. Миколаїв, із міркувань безпеки адресу не розголошуємо, запис та деталі за тел. +380668690554, +380668224702;
м. Харків, із міркувань безпеки адресу не розголошуємо, запис та деталі за тел. +380664280401, +380633113540, +380931681851.
До складу цих установ ввійдуть представники Об’єднаного центру при СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Офісу омбудсмена, Держприкордонслужби, Генштабу ЗСУ, військових частин та інших відомств.
Створення таких центрів підтримки в усіх регіонах є продовженням реалізації рішення Верховного Головнокомандувача та відповідної постанови Кабінету Міністрів України.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну силами Координаційного штабу вдалося повернути з російського полону 4306 військовополонених захисників і цивільних осіб.
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