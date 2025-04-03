Центры поддержки родных военнопленных и пропавших без вести созданы в Украине — где именно

Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел и Офис омбудсмена создали в разных регионах нашего государства центры поддержки для родственников военнопленных и лиц, пропавших без вести в результате российской вооруженной агрессии.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел и Офис омбудсмена создали центры поддержки для родственников военнопленных и пропавших без вести в Украине.
- Центры предоставляют исчерпывающую информацию об алгоритме действий по возвращению родных из плена и рекомендации по избежанию мошеннических схем.
- Первые центры поддержки заработают во Львове, Виннице, Николаеве и Харькове, с планами на расширение в другие регионы.
Центры поддержки родных военнопленных и пропавших без вести заработали в Украине
В этих учреждениях можно будет получить квалифицированную помощь и исчерпывающую информацию об алгоритме действий по возвращению из плена своих родных, а также рекомендации, как избежать мошеннических схем.
Такие центры сначала заработают в:
м. Львов, ул. Стрыйская, 83, тел +380506948423, +380682362883;
м. Винница, ул. Театральная, 10, тел. +380966396255, +380961348565;
м. Николаев, по соображениям безопасности адреса не разглашаем, запись и детали по тел. +380668690554, +380668224702;
м. Харьков, по соображениям безопасности, адрес не разглашаем, запись и детали по тел. +380664280401, +380633113540, +380931681851.
В состав этих учреждений войдут представители Объединенного центра при СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, Офиса омбудсмена, Госпогранслужбы, Генштаба ВСУ, воинских частей и других ведомств.
Создание таких центров поддержки во всех регионах — продолжение реализации решения Верховного Главнокомандующего и соответствующего постановления Кабинета Министров Украины.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину силами Координационного штаба удалось вернуть из российского плена 4306 военнопленных защитников и гражданских лиц.
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