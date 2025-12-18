Центробанк РФ істерично погрожує ЄС на тлі саміту щодо фінансування України
Центробанк РФ істерично погрожує ЄС на тлі саміту щодо фінансування України

Центробанк РФ
Джерело:  online.ua

Центробанк Росії виступив з черговими істеричними погрозами на адресу Європейського Союзу. В Центробанку обіцяють суди та конфіскації, якщо заморожені активи РФ використають для підтримки України.

Головні тези:

  • Центробанк РФ виступив з істеричними погрозами на адресу ЄС у контексті саміту щодо фінансування України.
  • Російський Центробанк загрожує судами та конфіскаціями європейським банкам, якщо вони використають заморожені активи для підтримки України.
  • Погрози центробанків РФ спрямовані на ускладнення використання активів для допомоги Україні, що викликає занепокоєння у Євросоюзу.

Центробанк РФ накинувся з погрозами на Євросоюз: що відомо

Центробанк зокрема заявив, що нібито "стягуватиме збитки" з європейських банків. Використовувати для цього росіяни планують російський же арбітражний суд.

При цьому у "збитки" російський Центробанк, за його заявою, враховуватиме так зване "неправомірне блокування та використання його активів".

При цьому в "збитки" зарахували не тільки активи, але й так звану "втрачену вигоду". Примітно, що зі своїми погрозами росіяни викотилися в день, коли в Брюсселі проходить саміт щодо фінансування України.

Втім, у Москві не приховують, що їхні погрози спрямовані на зрив використання активів для допомоги Україні — безпосередньо Центробанк зізнався, що свої сміховинні погрози він озвучує "у зв'язку зі спробами влади Європейського союзу" здійснити так зване "незаконне вилучення та використання активів, розміщених у фінансових інститутах ЄС".

Зазначимо, що трохи менше ніж тиждень тому росіяни вже виставили себе на посміховисько. 12 грудня Центробанк Росії звернувся до Московського арбітражного суду проти Euroclear через заморожені активи. У ЄС зазначили, що таким чином РФ намагатиметься завадити відшкодуванню завданих Україні збитків.

Окрім цього, за даними ЗМІ, Центробанк і раніше істерично погрожував Євросоюзу "глобальною кампанією відплати" з метою повернення сотень мільярдів євро, якщо блок використає російські заморожені активи.

Істерики Росії викликало те, що 11 грудня у Євросоюзі ухвалили зміну правил, яка спрощує продовження заморожування російських активів. Тепер одностайність щодо заморожування активів РФ більше не є єдиним варіантом, а це означає, що "репараційний кредит" став ближче до ухвалення.

