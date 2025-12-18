Центробанк РФ истерически угрожает ЕС на фоне саммита по финансированию Украины

Центробанк России выступил с очередными истерическими угрозами в адрес Европейского Союза. В Центробанке обещают суды и конфискации, если замороженные активы РФ используются для поддержки Украины.

Центробанк РФ набросился с угрозами на Евросоюз: что известно

Центробанк в частности заявил, что якобы будет "взимать убытки" с европейских банков. Использовать для этого россияне планируют российский арбитражный суд.

При этом в "убытки" российский Центробанк, по его заявлению, будет учитывать так называемую "неправомерную блокировку и использование его активов". Поделиться

При этом в "убытки" зачислили не только активы, но и так называемую "упущенную выгоду". Примечательно, что со своими угрозами россияне выкатились в день, когда в Брюсселе проходит саммит по финансированию Украины.

Впрочем, в Москве не скрывают, что их угрозы направлены на срыв использования активов для помощи Украине — непосредственно Центробанк признался, что свои уморительные угрозы он озвучивает "в связи с попытками властей Европейского союза" осуществить так называемое "незаконное изъятие и использование активов, размещенных в финансовых институтах ЕС".

Отметим, что чуть меньше недели назад россияне уже выставили себя на посмешище. 12 декабря Центробанк России обратился в Московский арбитражный суд против Euroclear из-за замороженных активов. В ЕС отметили, что таким образом РФ будет пытаться помешать возмещению нанесенного Украине ущерба.

Кроме этого, по данным СМИ, Центробанк по-прежнему истерически угрожал Евросоюзу "глобальной кампанией возмездия" с целью возвращения сотен миллиардов евро, если блок использует российские замороженные активы.

Истерики России вызвало то, что 11 декабря в Евросоюзе приняли изменение правил, упрощающих продолжение замораживания российских активов. Теперь единодушие о замораживании активов РФ больше не является единственным вариантом, а это означает, что "репарационный кредит" стал ближе к принятию.