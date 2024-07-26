Як проходитиме запланове відкриття Олімпіади-2024 у Парижі

Зазначається, що церемонія відкриття відбудеться на березі Сени у 20:30 за київським часом.

Зокрема, на відміну від традиційної процесії спорстменів з різних країн, відкриття почнеться з параду човнів на Сені.

Офіційна частина презентації атлетів відбудеться на майдані Трокадеро поруч із Ейфелевою вежею.

Глядацькими трибунами стануть парижські набережні на Сені.

Очікується, що під час параду по Сені пропливуть майже 100 човнів з представниками понад 200 країн з усього світу.

Спортсмени з невеликих команд розділять судна з іншими спортивними мікродержавами, а великі збірні матимуть власні, національні човни.

Стяг України нестиме колишня третя ракетка світу та бронзова призерка Олімпіади в Токіо Еліна Світоліна.

600 тис глядачів наживо очікують на заході

104 тис квитків продали на трибуни події

400 танцюристів супроводжуватимуть човни вздовж маршруту

206 делегацій країн візьме участь в події

80 гігантських екранів у різних куточках Парижа покажуть захід

Що відомо про українських спорстменів на Олімпіаді-2024 у Парижі

Про відкриття Олімпійських ігор у Парижі також нагадав президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні в Парижі розпочинаються літні Олімпійські ігри. Наші люди, наш прапор і наш гімн поряд з усіма, хто поважає життя, людські цінності, принципи олімпізму та чесні правила. Ми пишаємося нашою командою – хлопцями й дівчатами, які, попри цю агресивну війну, змогли підготуватися до Олімпіади та показати дух усіх українців. У них наша воля до перемоги та український характер, - зазначив глава держави. Поширити

Олімпійська збірна України буде представлена в Парижі-2024 у складі 140 спортсменів.

Бокс

"Срібло": Олександр Хижняк (2021, до 75 кг)

Боротьба

"Золото": Жан Беленюк (2021, греко-римська боротьба, 87 кг)

"Срібло": Парвіз Насібов (2021, греко-римська боротьба, 67 кг), Жан Беленюк (2016, греко-римська боротьба, 85 кг)

"Бронза": Ірина Коляденко (2021, вільна боротьба, 62 кг)

Академічне веслування

"Золото": Анастасія Коженкова (2012, парна четвірка)

Веслування на байдарках і каное

"Срібло": Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (2021, каное-двійка, 500 м)

"Бронза": Людмила Лузан (2021, каное-одиночка, 200 м)

Cпортивна гімнастика

"Золото": Олег Верняєв (2016, паралельні бруси)

"Срібло": Олег Верняєв (2016, особисте багатоборство)

"Бронза": Ігор Радівілов (2012, опорний стрибок)

Дзюдо

"Бронза": Дар'я Білодід (2021, 48 кг)

Плавання

"Срібло": Михайло Романчук (2021, 1500 м вільним стилем)

"Бронза": Михайло Романчук (2021, 800 м вільним стилем)

Артистичне плавання

"Бронза": Марина та Владислава Алексіїви (груповий турнір)

Стрільба

"Золото": Олена Костевич (2004, пневматичний пістолет, 10 м)

"Срібло": Сергій Куліш (2016, гвинтівка, 10 м)

"Бронза": Олена Костевич (2012, пневматичний пістолет, 10 м; 2012, пістолет, 25 метрів; 2020, змішаний турнір з пневматичного пістолета, 10 м).

Теніс

"Бронза": Еліна Світоліна (2021, одиночний розряд)

Фехтування