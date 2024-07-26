Церемония открытия Олимпийских игр-2024 — онлайн-трансляция
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Спорт
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Церемония открытия Олимпийских игр-2024 — онлайн-трансляция

Олимпиада-2024 в Париже
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Источник:  online.ua

Начало летних Олимпийских игр в Париже должно состояться вечером в пятницу, 26 июля.

Главные тезисы

  • На церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже будут представлены 140 украинских спорстменов, среди которых Александр Хижняк, Жан Беленюк, Ирина Коляденко и Анастасия Коженкова.
  • Спортсмены из Украины выигрывали медали на предыдущих Олимпиадах в различных видах спорта, таких как бокс, борьба, гребля, гимнастика, дзюдо, плавание, стрельба, теннис и фехтование.
  • Церемония открытия Олимпийских игр-2024 будет проходить на берегу Сены в 20:30 по киевскому времени и начнется с парада лодок на реке, с участием спортсменов из более чем 200 стран.
  • Ожидается, что на мероприятии будет присутствовать около 600 тыс зрителей, а 400 танцоров будут сопровождать лодки вдоль маршрута.

Как пройдет запланированное открытие Олимпиады-2024 в Париже

Отмечается, что церемония открытия состоится на берегу Сены в 20.30 по киевскому времени.

В частности, в отличие от традиционной процессии спортсменов из разных стран, открытие начнется с парада лодок на Сене.

Официальная часть презентации атлетов состоится на площади Трокадеро рядом с Эйфелевой башней.

Зрительными трибунами станут парижские набережные на Сене.

Ожидается, что во время парада по Сене проплывут около 100 лодок с представителями более 200 стран со всего мира.

Спортсмены из небольших команд разделят суда с другими спортивными микрогосударствами, а большие сборные будут иметь собственные, национальные лодки.

Флаг Украины будет нести бывшая третья ракетка мира и бронзовый призер Олимпиады в Токио Элина Свитолина.

  • 600 тыс зрителей вживую ожидают на мероприятии

  • 104 тыс билетов продали на трибуны события

  • 400 танцоров будут сопровождать лодки вдоль маршрута

  • 206 делегаций стран примет участие в событии

  • 80 гигантских экранов в разных уголках Парижа покажут мероприятие

Что известно об украинских спортсменах на Олимпиаде-2024 в Париже

Об открытии Олимпийских игр в Париже также напомнил президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня в Париже открываются летние Олимпийские игры. Наши люди, наш флаг и наш гимн наряду со всеми уважающими жизнь, человеческие ценности, принципы олимпизма и честные правила. Мы гордимся нашей командой – ребятами, которые, несмотря на эту агрессивную войну, смогли подготовиться к Олимпиаде и показать дух всех украинцев. У них наша воля к победе и украинский характер, - отметил глава государства.

Олимпийская сборная Украины будет представлена в Париже-2024 в составе 140 спортсменов. 

Бокс

  • "Серебро": Александр Хижняк (2021, до 75 кг)

Борьба

  • "Золото": Жан Беленюк (2021, греко-римская борьба, 87 кг)

  • "Серебро": Парвиз Насибов (2021, греко-римская борьба, 67 кг), Жан Беленюк (2016, греко-римская борьба, 85 кг)

  • "Бронза": Ирина Коляденко (2021, вольная борьба, 62 кг)

Академическая гребли

  • "Золото": Анастасия Коженкова (2012, парная четверка)

Гребля на байдарках и каноэ

  • "Серебро": Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (2021, каноэ-двойка, 500 м)

  • "Бронза": Людмила Лузан (2021, каноэ-одиночка, 200 м)

Cпортивная гимнастика

  • "Золото": Олег Верняев (2016, параллельные брусья)

  • "Серебро": Олег Верняев (2016, личное многоборье)

  • "Бронза": Игорь Радивилов (2012, опорный скачок)

Дзюдо

  • "Бронза": Дарья Билодид (2021, 48 кг)

Плавание

  • "Серебро": Михаил Романчук (2021, 1500 м свободным стилем)

  • "Бронза": Михаил Романчук (2021, 800 м вольным стилем)

Артистическое плавание

  • "Бронза": Марина и Владислава Алексеи (групповой турнир)

Стрельба

  • "Золото": Елена Костевич (2004, пневматический пистолет, 10 м)

  • "Серебро": Сергей Кулиш (2016, винтовка, 10 м)

  • "Бронза": Елена Костевич (2012, пневматический пистолет, 10 м; 2012, пистолет, 25 метров; 2020, смешанный турнир по пневматическому пистолету, 10 м).

Теннис

  • "Бронза": Элина Свитолина (2021, одиночный разряд)

Фехтование

  • "Золото": Ольга Харлан (2008, командная сабля)

  • "Серебро": Ольга Харлан, Алина Комащук и Елена Кровацкая (2016, командная сабля)

  • "Бронза": Ольга Харлан (2012, индивидуальная сабля; 2016, индивидуальная сабля)

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