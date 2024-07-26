Начало летних Олимпийских игр в Париже должно состояться вечером в пятницу, 26 июля.
Главные тезисы
- На церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже будут представлены 140 украинских спорстменов, среди которых Александр Хижняк, Жан Беленюк, Ирина Коляденко и Анастасия Коженкова.
- Спортсмены из Украины выигрывали медали на предыдущих Олимпиадах в различных видах спорта, таких как бокс, борьба, гребля, гимнастика, дзюдо, плавание, стрельба, теннис и фехтование.
- Церемония открытия Олимпийских игр-2024 будет проходить на берегу Сены в 20:30 по киевскому времени и начнется с парада лодок на реке, с участием спортсменов из более чем 200 стран.
- Ожидается, что на мероприятии будет присутствовать около 600 тыс зрителей, а 400 танцоров будут сопровождать лодки вдоль маршрута.
Как пройдет запланированное открытие Олимпиады-2024 в Париже
Отмечается, что церемония открытия состоится на берегу Сены в 20.30 по киевскому времени.
В частности, в отличие от традиционной процессии спортсменов из разных стран, открытие начнется с парада лодок на Сене.
Официальная часть презентации атлетов состоится на площади Трокадеро рядом с Эйфелевой башней.
Зрительными трибунами станут парижские набережные на Сене.
Ожидается, что во время парада по Сене проплывут около 100 лодок с представителями более 200 стран со всего мира.
Спортсмены из небольших команд разделят суда с другими спортивными микрогосударствами, а большие сборные будут иметь собственные, национальные лодки.
Флаг Украины будет нести бывшая третья ракетка мира и бронзовый призер Олимпиады в Токио Элина Свитолина.
600 тыс зрителей вживую ожидают на мероприятии
104 тыс билетов продали на трибуны события
400 танцоров будут сопровождать лодки вдоль маршрута
206 делегаций стран примет участие в событии
80 гигантских экранов в разных уголках Парижа покажут мероприятие
Что известно об украинских спортсменах на Олимпиаде-2024 в Париже
Об открытии Олимпийских игр в Париже также напомнил президент Украины Владимир Зеленский.
Олимпийская сборная Украины будет представлена в Париже-2024 в составе 140 спортсменов.
Бокс
"Серебро": Александр Хижняк (2021, до 75 кг)
Борьба
"Золото": Жан Беленюк (2021, греко-римская борьба, 87 кг)
"Серебро": Парвиз Насибов (2021, греко-римская борьба, 67 кг), Жан Беленюк (2016, греко-римская борьба, 85 кг)
"Бронза": Ирина Коляденко (2021, вольная борьба, 62 кг)
Академическая гребли
"Золото": Анастасия Коженкова (2012, парная четверка)
Гребля на байдарках и каноэ
"Серебро": Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (2021, каноэ-двойка, 500 м)
"Бронза": Людмила Лузан (2021, каноэ-одиночка, 200 м)
Cпортивная гимнастика
"Золото": Олег Верняев (2016, параллельные брусья)
"Серебро": Олег Верняев (2016, личное многоборье)
"Бронза": Игорь Радивилов (2012, опорный скачок)
Дзюдо
"Бронза": Дарья Билодид (2021, 48 кг)
Плавание
"Серебро": Михаил Романчук (2021, 1500 м свободным стилем)
"Бронза": Михаил Романчук (2021, 800 м вольным стилем)
Артистическое плавание
"Бронза": Марина и Владислава Алексеи (групповой турнир)
Стрельба
"Золото": Елена Костевич (2004, пневматический пистолет, 10 м)
"Серебро": Сергей Кулиш (2016, винтовка, 10 м)
"Бронза": Елена Костевич (2012, пневматический пистолет, 10 м; 2012, пистолет, 25 метров; 2020, смешанный турнир по пневматическому пистолету, 10 м).
Теннис
"Бронза": Элина Свитолина (2021, одиночный разряд)
Фехтование
"Золото": Ольга Харлан (2008, командная сабля)
"Серебро": Ольга Харлан, Алина Комащук и Елена Кровацкая (2016, командная сабля)
"Бронза": Ольга Харлан (2012, индивидуальная сабля; 2016, индивидуальная сабля)
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