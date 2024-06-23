Через негоду знеструмлено сотні населених пунктів України. Міненерго назвало кількість
Категорія
Україна
Дата публікації

Через негоду знеструмлено сотні населених пунктів України. Міненерго назвало кількість

Міністерство енергетики України
Енергетики

 23 червня унаслідок негоди знеструмлено понад 125 тис. абонентів у семи областях України.

Головні тези:

  • Черед областей з найбільшими перебоями з електропостачанням – Волинська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та інші.
  • Внаслідок ворожих обстрілів РФ у Донецькій області за минулу добу було знеструмлено 10 населених пунктів.
  • Технологічні причини та бойові дії також спричинили перебої з електропостачанням у Запорізькій, Чернігівській, Херсонській областях.

Західні області України залишились без електропостачання через негоду

23 червня у Волинській області через негоду залишається знеструмленим 4151 абонент.

Також через залишаються знеструмленими 41,2 тис. абонентів у 124 населених пунктах Закарпатської області.

На Львівщині через негоду знеструмлювалися 437 населених пунктів. На ранок залишаються без напруги 39,4 тис. абонентів у 278 населених пунктах.

В Івано-Франківській області через сильний вітер та дощі залишаються знеструмленими 9649 абонентів у 47 населених пунктах.

Також через негоду було знеструмлено 72 населені пункти у Рівненській області. На ранок усіх споживачів заживлено.

У 29 населених пунктах Тернопільської області також перебої з електропостачанням через негоду.

На Хмельниччині виникли перебої з електропостачанням у 29 населених пунктах, загалом – 12,6 тис. абонентів.

У Чернівецькій області внаслідок негоди без світла 7,1 тис. точок обліку у 20 населених пунктах.

У Чернівецькій області внаслідок негоди без світла 7,1 тис. точок обліку у 20 населених пунктах.

У чотирьох областях України виникли перебої з електропостачанням через обстріли РФ

У Донецькій області через ворожі обстріли минулої доби було знеструмлено 29,3 тис. абонентів у 10 населених пунктах. Енергетики заживили 19,9 тис. абонентів у 18 населених пунктах.

На Запоріжжі з технологічних причин знеструмлювалися 1394 абоненти. На ранок через бойові дії залишається без напруги 3731 абонент у 51 населеному пункті.

У м. Херсон через обстріли немає електропостачання у 3951 абонента, в Херсонській області – у 25,8 тис. абонентів у 45 населених пунктах.

На Чернігівщині внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1511 абонентів у 25 населених пунктах.

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