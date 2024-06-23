Через негоду знеструмлено сотні населених пунктів України. Міненерго назвало кількість

Західні області України залишились без електропостачання через негоду

23 червня у Волинській області через негоду залишається знеструмленим 4151 абонент.

Також через залишаються знеструмленими 41,2 тис. абонентів у 124 населених пунктах Закарпатської області.

На Львівщині через негоду знеструмлювалися 437 населених пунктів. На ранок залишаються без напруги 39,4 тис. абонентів у 278 населених пунктах.

В Івано-Франківській області через сильний вітер та дощі залишаються знеструмленими 9649 абонентів у 47 населених пунктах.

Також через негоду було знеструмлено 72 населені пункти у Рівненській області. На ранок усіх споживачів заживлено.

У 29 населених пунктах Тернопільської області також перебої з електропостачанням через негоду.

На Хмельниччині виникли перебої з електропостачанням у 29 населених пунктах, загалом – 12,6 тис. абонентів.

У Чернівецькій області внаслідок негоди без світла 7,1 тис. точок обліку у 20 населених пунктах.

У Чернівецькій області внаслідок негоди без світла 7,1 тис. точок обліку у 20 населених пунктах.

У чотирьох областях України виникли перебої з електропостачанням через обстріли РФ

У Донецькій області через ворожі обстріли минулої доби було знеструмлено 29,3 тис. абонентів у 10 населених пунктах. Енергетики заживили 19,9 тис. абонентів у 18 населених пунктах.

На Запоріжжі з технологічних причин знеструмлювалися 1394 абоненти. На ранок через бойові дії залишається без напруги 3731 абонент у 51 населеному пункті.

У м. Херсон через обстріли немає електропостачання у 3951 абонента, в Херсонській області – у 25,8 тис. абонентів у 45 населених пунктах.

На Чернігівщині внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1511 абонентів у 25 населених пунктах.