Из-за непогоды обесточены сотни населенных пунктов Украины. Минэнерго назвало количество

23 июня в результате непогоды обесточено более 125 тыс. абонентов в семи областях Украины.

Западные области Украины остались без электроснабжения из-за непогоды

23 июня в Волынской области из-за непогоды остается обесточенным 4151 абонент.

Также из-за остаются обесточенными 41,2 тыс. абонентов в 124 населенных пунктах Закарпатской области.

Во Львовской области из-за непогоды обесточивались 437 населенных пунктов. К утру остаются без напряжения 39,4 тыс. абонентов в 278 населенных пунктах.

В Ивано-Франковской области из-за сильного ветра и дождей остаются обесточенными 9649 абонентов в 47 населенных пунктах.

Также из-за непогоды были обесточены 72 населенных пункта в Ровенской области. На утро все потребители заживлены.

В 29 населенных пунктах Тернопольской области также перебои с электроснабжением из-за непогоды.

В Хмельницкой области возникли перебои с электроснабжением в 29 населенных пунктах, всего – 12,6 тыс. абонентов.

В Черновицкой области в результате непогоды без света 7,1 тыс. точек учета в 20 населенных пунктах.

В Черновицкой области в результате непогоды без света 7,1 тыс. точек учета в 20 населенных пунктах.

В четырех областях Украины возникли перебои с электроснабжением из-за обстрелов РФ

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки было обесточено 29,3 тыс. абонентов в 10 населенных пунктах. Энергетики питали 19,9 тыс. абонентов в 18 населенных пунктах.

На Запорожье по технологическим причинам обесточивалось 1394 абонента. К утру из-за боевых действий остается без напряжения 3731 абонент в 51 населенном пункте.

В г. Херсон из-за обстрелов нет электроснабжения у 3951 абонента, в Херсонской области – у 25,8 тыс. абонентов в 45 населенных пунктах.

В Черниговской области в результате боевых действий остаются обесточенными 1511 абонентов в 25 населенных пунктах.