Из-за непогоды обесточены сотни населенных пунктов Украины. Минэнерго назвало количество
Категория
Украина
Дата публикации

Из-за непогоды обесточены сотни населенных пунктов Украины. Минэнерго назвало количество

Министерство энергетики Украины
Минэнерго
Читати українською

23 июня в результате непогоды обесточено более 125 тыс. абонентов в семи областях Украины.

Главные тезисы

  • Среди областей с наибольшими перебоями с электроснабжением – Волынская, Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская и другие.
  • В результате вражеских обстрелов РФ в Донецкой области за минувшие сутки было обесточено 10 населенных пунктов.
  • Технологические причины и боевые действия также повлекли за собой перебои с электроснабжением в Запорожской, Черниговской, Херсонской областях.

Западные области Украины остались без электроснабжения из-за непогоды

23 июня в Волынской области из-за непогоды остается обесточенным 4151 абонент.

Также из-за остаются обесточенными 41,2 тыс. абонентов в 124 населенных пунктах Закарпатской области.

Во Львовской области из-за непогоды обесточивались 437 населенных пунктов. К утру остаются без напряжения 39,4 тыс. абонентов в 278 населенных пунктах.

В Ивано-Франковской области из-за сильного ветра и дождей остаются обесточенными 9649 абонентов в 47 населенных пунктах.

Также из-за непогоды были обесточены 72 населенных пункта в Ровенской области. На утро все потребители заживлены.

В 29 населенных пунктах Тернопольской области также перебои с электроснабжением из-за непогоды.

В Хмельницкой области возникли перебои с электроснабжением в 29 населенных пунктах, всего – 12,6 тыс. абонентов.

В Черновицкой области в результате непогоды без света 7,1 тыс. точек учета в 20 населенных пунктах.

В Черновицкой области в результате непогоды без света 7,1 тыс. точек учета в 20 населенных пунктах.

В четырех областях Украины возникли перебои с электроснабжением из-за обстрелов РФ

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки было обесточено 29,3 тыс. абонентов в 10 населенных пунктах. Энергетики питали 19,9 тыс. абонентов в 18 населенных пунктах.

На Запорожье по технологическим причинам обесточивалось 1394 абонента. К утру из-за боевых действий остается без напряжения 3731 абонент в 51 населенном пункте.

В г. Херсон из-за обстрелов нет электроснабжения у 3951 абонента, в Херсонской области – у 25,8 тыс. абонентов в 45 населенных пунктах.

В Черниговской области в результате боевых действий остаются обесточенными 1511 абонентов в 25 населенных пунктах.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Норвегия предоставит Украине 103 млн долл на восстановление энергетики
Зеленский и Гар Стере
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Германия передала Украине спецтехнику для возобновления энергетики
Министерство энергетики Украины
Спецтехника
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ обстреляли энергообъекты в двух регионах Украины. Пострадали энергетики
Министерство энергетики Украины
Войска РФ обстреляли энергообъекты в двух регионах Украины. Пострадали энергетики

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?