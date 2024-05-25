Черговий скандал в УЄФА. Союз нарахував Росії бали в рейтинг за єврокубковий сезон
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Черговий скандал в УЄФА. Союз нарахував Росії бали в рейтинг за єврокубковий сезон

УЄФА
Джерело:  UEFA

УЄФА продовжує нарахування Росії клубного рейтингу. Наразі ворожа країна перебуває вище за Україну.

УЄФА відсторонив команди Росії від турнірів після повномасштабного вторгнення в Україну

Команди з Росії відсторонені від турнірів під егідою УЄФА. Однак попри це організація нарахувала Росії рейтинг за єврокубковий сезон-2023/2024.

Ворожа країна отримала 4.333 бали за сезон 2023/24 до таблиці коефіцієнтів, де формується представництво у єврокубках.

Завдяки цим балам Росія обігнала Україну в рейтингу.

Рахуючи останні 5 сезонів ворожа країна має 22.965 бали і 22-й рядок у таблиці коефіцієнтів. Це дозволяє їй подати 4 команди на турніри УЄФА у 2026 році.

Хоча Україна втратила місце в основній сітці, Шахтар ще може потрапити одразу в групові раунди без кваліфікації.

Для цього 1 червня у фіналі ЛЧ має перемогти Реал Мадрид, а не Боруссія Дортмунд.

ФІФА опублікувала плакат ЧС-2024 з футзалу з гравцем збірної РФ

Збірна Росії відсторонена від усіх турнірів під егідою ФІФА у зв'язку з військовою агресією проти України. Змагання з футзалу не стали винятком для країни-терористки.

Фото російського футболіста було зроблено на ЧС-2021 у Литві, де росіяни грали без прапора через допінговий скандал. На зображенні присутній гравець збірної країни-агресора Сергій Абрамов.

Замість герба на футболці росіянина присутній напис "Наши парні". Цілком ймовірно, що дизайнер не розібрався з якої збірної цей футболіст.

Через певний час російського футболіста прибрали з постера та замінили на португальця.

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