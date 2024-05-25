УЄФА продовжує нарахування Росії клубного рейтингу. Наразі ворожа країна перебуває вище за Україну.
УЄФА відсторонив команди Росії від турнірів після повномасштабного вторгнення в Україну
Команди з Росії відсторонені від турнірів під егідою УЄФА. Однак попри це організація нарахувала Росії рейтинг за єврокубковий сезон-2023/2024.
Ворожа країна отримала 4.333 бали за сезон 2023/24 до таблиці коефіцієнтів, де формується представництво у єврокубках.
Завдяки цим балам Росія обігнала Україну в рейтингу.
Рахуючи останні 5 сезонів ворожа країна має 22.965 бали і 22-й рядок у таблиці коефіцієнтів. Це дозволяє їй подати 4 команди на турніри УЄФА у 2026 році.
Хоча Україна втратила місце в основній сітці, Шахтар ще може потрапити одразу в групові раунди без кваліфікації.
Для цього 1 червня у фіналі ЛЧ має перемогти Реал Мадрид, а не Боруссія Дортмунд.
ФІФА опублікувала плакат ЧС-2024 з футзалу з гравцем збірної РФ
Збірна Росії відсторонена від усіх турнірів під егідою ФІФА у зв'язку з військовою агресією проти України. Змагання з футзалу не стали винятком для країни-терористки.
Фото російського футболіста було зроблено на ЧС-2021 у Литві, де росіяни грали без прапора через допінговий скандал. На зображенні присутній гравець збірної країни-агресора Сергій Абрамов.
Замість герба на футболці росіянина присутній напис "Наши парні". Цілком ймовірно, що дизайнер не розібрався з якої збірної цей футболіст.
Через певний час російського футболіста прибрали з постера та замінили на португальця.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-