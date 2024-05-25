Очередной скандал в УЕФА. Союз начислил России баллы в рейтинг за еврокубковый сезон
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Очередной скандал в УЕФА. Союз начислил России баллы в рейтинг за еврокубковый сезон

УЕФА
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Источник:  UEFA

УЕФА продолжает начисление России клубного рейтинга. В настоящее время враждебная страна находится выше Украины.

УЕФА отстранил команды России от турниров после полномасштабного вторжения в Украину

Команды из России отстранены от турниров под эгидой УЕФА. Однако, несмотря на это, организация насчитала России рейтинг за еврокубковый сезон-2023/2024.

Враждебная страна получила 4.333 балла за сезон 2023/24 в таблицу коэффициентов, где формируется представительство в еврокубках.

Благодаря этим баллам Россия обогнала Украину в рейтинге.

Считая последние 5 сезонов враждебная страна имеет 22.965 балла и 22-ю строчку в таблице коэффициентов. Это позволяет ей подать 4 команды на турниры УЕФА в 2026 году.

Хотя Украина лишилась места в основной сетке, Шахтер еще может попасть сразу в групповые раунды без квалификации.

Для этого 1 июня в финале ЛЧ должен победить Реал Мадрид, а не Боруссия Дортмунд.

ФИФА опубликовала плакат ЧМ-2024 по футзалу с игроком сборной РФ

Сборная России отстранена от всех турниров под эгидой ФИФА в связи с военной агрессией против Украины. Соревнования по футзалу не стали исключением для страны-террористки.

Фото российского футболиста было сделано на ЧМ-2021 в Литве, где россияне играли без флага из-за допингового скандала. На картинке присутствует игрок сборной страны-агрессора Сергей Абрамов.

Вместо герба на футболке россиянина присутствует надпись "Наши парни". По всей вероятности, дизайнер не разобрался из какой сборной этот футболист.

Через некоторое время российского футболиста убрали с постера и заменили португальцем.

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