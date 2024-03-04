УЕФА презентовал новый формат еврокубков — видео
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УЕФА презентовал новый формат еврокубков — видео

УЕФА презентовал новый формат еврокубков — видео
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Начиная со следующего сезона три еврокубковых турнира будут проходить в новом формате. УЕФА выпустил информативный ролик, знакомящий болельщиков с главными изменениями.

Какой формат еврокубков представил УЕФА

Новый формат европейских клубных соревнований был утвержден 10 мая 2022 года. Еврокубковый сезон 2024/25 будет проходить уже по новым правилам.

Ключевым изменением формата стал отказ от группового раунда. Начиная с сезона 2023/24 в основной стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций будут соревноваться 36 команд, а не 32, как это было раньше.

Все участники будут играть в рамках одного дивизиона. Каждая команда сыграет восемь матчей: четыре дома и четыре на выезде. Для того, чтобы определить восемь разных соперников, команды сначала будут распределены по четырем группам посева. Затем каждая команда сыграет с двумя соперниками из каждой из этих корзин.

Далее топ-8 команд дивизиона напрямую попадают в 1/8 финала еврокубка. Команды, финишировавшие с 9 по 24 места, разыграют 8 путевок через плей-офф. Остальные участники покидают турнир.

Украина завершила выступления и окончательно потеряла одно место в турнирах УЕФ

Украина осталась на 18-й позиции в таблице коэффициентов футбольных ассоциаций Европы. Финальный результат украинских клубов – 28,000 баллов.

В нынешнем сезоне отечественные коллективы набрали всего 4,100 пункта. Такой результат стал хуже сезона 2007/08. Из стран, находящихся ниже Украины, представительство в еврокубках хранят Хорватия (25,025 балла) и Азербайджан (19,875).

В этом сезоне Украина была представлена в соревнованиях под эгидой УЕФА пятью коллективами. "Днепр-1", киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла" вылетели из еврокубков еще летом. По итогам группового этапа Лиги конференций к ним присоединилась "Заря" из Луганска.

Вылет из топ-15 гарантированно уменьшит представительство Украины в еврокубках до четырех команд в сезоне 2025/26 с выходом только победителя УПЛ в Лигу чемпионов.

В кампании 2024/25 еще сыграют 5 украинских клубов (два — в Лиге чемпионов).

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