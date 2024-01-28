Президент УЕФА назвал россиян "жертвами" на фоне геноцида украинского народа

Несмотря на то, что глава УЕФА Александер Чеферин отстранил россиян от международных соревнований после полномасштабного вторжения РФ в Украину, он продолжает шокировать мир скандальными заявлениями о войне.
Президент УЕФА Чеферин считает россиян "жертвами"
Глава УЕФА снова начал комментировать отстранение российских команд и спортсменов от международного футбола.
Президент УЕФА продолжает цинично врать о "тяжёлой судьбе" спортсменов из страны-оккупантки.
Как он считает, они ни в чем не виноваты, а являются всего лишь "жертвами" режима диктатора Владимира Путина.
Чеферин попал еще в один громкий скандал
Что важно понимать, президент УЕФА своими действиями и поведением раздражает не только украинцев.
К примеру, недавно легенда хорватского футбола Звонимир Бобан покинул пост в УЕФА из-за того, что руководитель организации пошел по пути российского диктатора Владимира Путина и намерен переписать под себя устав, чтобы в четвертый раз переизбраться на новый срок.
Стоит обратить внимание на то, что у Звонимира Бобана не только достойная позиция, но вскоре он может начать помогать развивать украинский футбол.
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