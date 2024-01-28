Президент УЕФА назвал россиян "жертвами" на фоне геноцида украинского народа

Несмотря на то, что глава УЕФА Александер Чеферин отстранил россиян от международных соревнований после полномасштабного вторжения РФ в Украину, он продолжает шокировать мир скандальными заявлениями о войне.

Президент УЕФА Чеферин считает россиян "жертвами"

Глава УЕФА снова начал комментировать отстранение российских команд и спортсменов от международного футбола.

Давят ли на меня с требованием вернуть российские команды в соревнования? Единственное давление идет с другой стороны: чтобы мы не допускали их. На меня никогда не было давления с российской стороны. Этот запрет будет действовать, пока идет война. Я не рад этому, потому что мне жаль спортсменов, но все, включая УЕФА, должны сделать все возможное, чтобы остановить это безумие. Поделиться

Президент УЕФА продолжает цинично врать о "тяжёлой судьбе" спортсменов из страны-оккупантки.

Как он считает, они ни в чем не виноваты, а являются всего лишь "жертвами" режима диктатора Владимира Путина.

Что касается того, что российские спортсмены не идут против власти: ты можешь сделать это в Великобритании, я могу в своей стране, но в России ты попадаешь в тюрьму, если ты это сделаешь или даже хуже. Так что россиянам непросто противостоять, и они являются жертвами. Это всегда плохо для спортсменов, это всегда плохо для отношений между людьми, но, к сожалению, мы живем в такие сумасшедшие времена. Я очень озабочен. То, что я вижу в геополитике – это страшно. Поделиться

Чеферин попал еще в один громкий скандал

Что важно понимать, президент УЕФА своими действиями и поведением раздражает не только украинцев.

К примеру, недавно легенда хорватского футбола Звонимир Бобан покинул пост в УЕФА из-за того, что руководитель организации пошел по пути российского диктатора Владимира Путина и намерен переписать под себя устав, чтобы в четвертый раз переизбраться на новый срок.

Стоит обратить внимание на то, что у Звонимира Бобана не только достойная позиция, но вскоре он может начать помогать развивать украинский футбол.