Попри те, що очільник УЄФА Александер Чеферін відсторонив росіян від міжнародних змагань після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, він продовжує шокувати світ скандальними заявами про війну.
Президент УЄФА Чеферін вважає росіян “жертвами”
Очільник УЄФА знову почав коментувати відсторонення російських команд і спортсменів від міжнародного футболу.
Президент УЄФА продовжує цинічно брехати про "тяжку долю" спортсменів із країни-окупантки.
Як він вважає, вони ні в чому не винні, а є лише “жертвами” режиму диктатора Володимира Путіна.
Чеферін потрапив ще в один гучний скандал
Що важливо розуміти, президент УЄФА своїми діями та поведінкою дратує не тільки українців.
До прикладу, нещодавно легенда хорватського футболу Звонимир Бобан залишив посаду в УЄФА через те, що очільник організації пішов шляхом російського диктатора Володимира Путіна та має намір переписати під себе статут, щоб учетверте переобратися на новий термін.
Варто звернути увагу на те, що Звонимир Бобан має не тільки гідну позицію, а й незабаром може почати допомагати розвивати український футбол.
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