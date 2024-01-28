Президент УЄФА назвав росіян "жертвами" на тлі геноциду українського народу

Попри те, що очільник УЄФА Александер Чеферін відсторонив росіян від міжнародних змагань після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, він продовжує шокувати світ скандальними заявами про війну.

Президент УЄФА Чеферін вважає росіян “жертвами”

Очільник УЄФА знову почав коментувати відсторонення російських команд і спортсменів від міжнародного футболу.

Чи тиснуть на мене з вимогою повернути російські команди до змагань? Єдиний тиск йде з іншого боку: щоб ми не допускали їх. На мене ніколи не було тиску з російського боку. Ця заборона діятиме, поки триває війна. Я не радий цьому, тому що мені шкода спортсменів, але всі, включно з УЄФА, повинні зробити все можливе, щоб зупинити це безумство. Поширити

Президент УЄФА продовжує цинічно брехати про "тяжку долю" спортсменів із країни-окупантки.

Як він вважає, вони ні в чому не винні, а є лише “жертвами” режиму диктатора Володимира Путіна.

Що стосується того, що російські спортсмени не йдуть проти влади: ти можеш зробити це у Великій Британії, я можу у своїй країні, але в Росії ти потрапляєш до в’язниці, якщо ти це зробиш, або навіть гірше. Тож росіянам непросто протистояти, і вони є жертвами. Це завжди погано для спортсменів, це завжди погано для відносин між людьми, але, на жаль, ми живемо в такі божевільні часи. Я дуже стурбований. Те, що я бачу в геополітиці – це страшно. Поширити

Чеферін потрапив ще в один гучний скандал

Що важливо розуміти, президент УЄФА своїми діями та поведінкою дратує не тільки українців.

До прикладу, нещодавно легенда хорватського футболу Звонимир Бобан залишив посаду в УЄФА через те, що очільник організації пішов шляхом російського диктатора Володимира Путіна та має намір переписати під себе статут, щоб учетверте переобратися на новий термін.

Варто звернути увагу на те, що Звонимир Бобан має не тільки гідну позицію, а й незабаром може почати допомагати розвивати український футбол.