УЄФА презентував новий формат єврокубків — відео

Починаючи з наступного сезону три єврокубкові турніри будуть проходити у новому форматі. УЄФА випустив інформативний ролик, який знайомить уболівальників із головними змінами.

Який формат єврокубків презентував УЄФА

Новий формат європейських клубних змагань був затверджений 10 травня 2022 року. Єврокубковий сезон 2024/25 відбуватиметься вже за новими правилами.

Ключовою зміною формату стала відмова від групового раунду. Починаючи з сезону 2023/24 в основній стадії Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій змагатимуться 36 команд, а не 32, як це було раніше.

Усі учасники гратимуть в рамках одного дивізіону. Кожна команда зіграє вісім матчів: чотири вдома та чотири на виїзді. Для того, щоб визначити вісім різних суперників, команди спочатку будуть розподілені за чотирма групами посіву. Потім кожна команда зіграє з двома суперниками з кожного з цих кошиків.

Далі топ-8 команд дивізіону напряму потрапляють в 1/8 фіналу єврокубка. Команди, які фінішували з 9 по 24 місця розіграють 8 путівок через плей-оф. Решта учасників залишають турнір.

Україна завершила виступи і остаточно втратила одне місце в турнірах УЄФ

Україна наразі залишилася на 18-й позиції в таблиці коефіцієнтів футбольних асоціацій Європи. Фінальний результат українських клубів — 28,000 балів.

У нинішньому сезоні вітчизняні колективи набрали всього 4,100 пункта. Такий результат став найгіршим від сезону 2007/08. Із країн, що перебувають нижче за України, представництво в єврокубках зберігають Хорватія (25,025 балів) і Азербайджан (19,875).

У нинішньому сезоні Україна була представлена в змаганнях під егідою УЄФА п'ятьма колективами. "Дніпро-1", київське "Динамо" та полтавська "Ворскла" вилетіли з єврокубків ще влітку. За підсумками групового етапу Ліги конференцій до них приєдналася "Зоря" з Луганська.

Виліт із топ-15 гарантовано зменшить представництво України в єврокубках до чотирьох команд у сезоні 2025/26 із виходом лише переможця УПЛ до Ліги чемпіонів.

Натомість у кампанії 2024/25 ще зіграють 5 українських клубів (два — в Лізі чемпіонів).