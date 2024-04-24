Европейский футбольный союз (УЕФА) увеличит заявки сборных на Евро-2024 с 23 до 26 игроков.

УЕФА одобрил расширение заявок сборных на Евро-2024

За это уже проголосовали делегаты УЕФА. Теперь соответствующее решение должно утвердить Исполнительный комитет организации.

Предложение об увеличении количества футболистов на ЧЕ-2024 выдвинули тренеры национальных команд. Они призвали не возвращаться в традиционный формат с 23 игроками, а разрешить включать в заявку 26 футболистов, как это было на Евро-2020, состоявшемся в 2021 году из-за пандемии коронавируса.

Со своей стороны, Международная федерация футбола (ФИФА) из-за последствий пандемии COVID-19 также расширила до 26 игроков заявки национальных команд на чемпионате мира-2022.

Финальный турнир Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Украины на чемпионате Европы 2024 сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия.

В 1/8 финала континентального турнира выйдут по две лучшие команды из каждой из шести групп, а также четыре лучших обладателя третьих мест.

Украинская сборная в четвертый раз подряд выступит на чемпионате Европы по футболу. Наиболее успешным для сине-желтых было предыдущее Евро-2020, где наша команда под руководством Андрея Шевченко дошла до четвертьфинала.

Кто будет соперниками сборной Украины U-19 на Евро-2024

Команда Дмитрия Михайленко попала в группу А, где сразится с Северной Ирландией, Норвегией и Италией. В другом квартете сыграют Дания, Турция, Франция, Испания.

Группа А: Северная Ирландия, Норвегия, Италия, Украина

Группа В: Дания, Турция, Франция, Испания

Финальная стадия юношеского Евро-2024 (U-19) состоится с 15 по 28 июля в Северной Ирландии и станет отбором от УЕФА до ЧМ-2025 (U-20).

В матче-открытии турнира украинцы сыграют с хозяйкой соревнований Северной Ирландией. В полуфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

Сборная Украины U-19 в шестой раз примет участие в чемпионате Европы. Сине-желтым трижды удавалось преодолеть групповой этап континентального первенства, а лучшим результатом является победа на турнире 2009 года.