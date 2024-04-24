УЄФА схвалив розширення заявок збірних на Євро-2024
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УЄФА схвалив розширення заявок збірних на Євро-2024

футбол

Європейський футбольний союз (УЄФА) збільшить заявки збірних на Євро-2024 з 23 до 26 гравців.

УЄФА схвалив розширення заявок збірних на Євро-2024

За це вже проголосували делегати УЄФА. Тепер відповідне рішення повинен затвердити Виконавчий комітет організації.

Пропозицію щодо збільшення кількості футболістів на ЧЄ-2024 висунули тренери національних команд. Вони закликали не повертатися до традиційного формату з 23 гравцями, а дозволити включати до заявки 26 футболістів, як це було на Євро-2020, що відбулося 2021 року через пандемію коронавірусу.

Зі свого боку, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) через наслідки пандемії COVID-19 також розширила до 26 гравців заявки національних команд на чемпіонаті світу-2022.

Фінальний турнір Євро-2024 відбуватиметься в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на чемпіонаті Європи-2024 зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія.

До 1/8 фіналу континентального турніру вийдуть по дві кращі команди з кожної з шести груп, а також чотири кращі володарі третіх місць.

Українська збірна вчетверте поспіль виступить на чемпіонаті Європи з футболу. Найбільш успішним для "синьо-жовтих" було попереднє Євро-2020, де наша команда під керівництвом Андрія Шевченка дійшла до чвертьфіналу.

Хто буде суперниками збірної України U-19 на Євро-2024

Команда Дмитра Михайленка потрапила до групи А, де позмагається з Північною Ірландією, Норвегією та Італією. В іншому квартеті зіграють Данія, Туреччина, Франція, Іспанія.

Група А: Північна Ірландія, Норвегія, Італія, Україна

Група В: Данія, Туреччина, Франція, Іспанія

Фінальна стадія юнацького Євро-2024 (U-19) відбудеться від 15 до 28 липня в Північній Ірландії та стане відбором від УЄФА до ЧС-2025 (U-20).

У матчі-відкритті турніру українці зіграють з господаркою змагань Північною Ірландією. До півфіналу вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи.

Збірна України U-19 ушосте візьме участь у чемпіонаті Європи. "Синьо-жовтим" тричі вдавалося подолати груповий етап континентальної першості, а найкращим результатом є перемога на турнірі 2009 року.

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