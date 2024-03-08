УЄФА оголосив імена номінантів на звання найкращого гравця у Лізі Європи

Хто став номінантом на звання найкращого гравця у Лізі Європи

До цього списку увійшли нападник "Марселя" П'єр-Емерік Обамеянг, вінгер "Роми" Стефан Ель-Шаараві, форвард "Ліверпуля" Дарвін Нуньєс та хавбек "Карабаха" Жуніньо.

На рахунку Обамеянга дубль у ворота "Вільярреала" (4:0), Ель-Шаараві оформив дві гольові передачі у матчі з "Брайтоном" (4:0), Дарвін двічі забив "Спарті" (5:1), а у Жуніньо "гол+пас" у грі з "Баєром" (2:2).

Який формат єврокубків презентував УЄФА

Новий формат європейських клубних змагань був затверджений 10 травня 2022 року. Єврокубковий сезон 2024/25 відбуватиметься вже за новими правилами.

Ключовою зміною формату стала відмова від групового раунду. Починаючи з сезону 2023/24 в основній стадії Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій змагатимуться 36 команд, а не 32, як це було раніше.

Усі учасники гратимуть в рамках одного дивізіону. Кожна команда зіграє вісім матчів: чотири вдома та чотири на виїзді. Для того, щоб визначити вісім різних суперників, команди спочатку будуть розподілені за чотирма групами посіву. Потім кожна команда зіграє з двома суперниками з кожного з цих кошиків.

Далі топ-8 команд дивізіону напряму потрапляють в 1/8 фіналу єврокубка. Команди, які фінішували з 9 по 24 місця розіграють 8 путівок через плей-оф. Решта учасників залишають турнір.