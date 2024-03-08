УЕФА объявил имена номинантов на звание лучшего игрока в Лиге Европы
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УЕФА объявил имена номинантов на звание лучшего игрока в Лиге Европы

футбол
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Стали известны имена четырех претендентов на звание лучшего игрока в Лиге Европы.

Кто стал номинантом на звание лучшего игрока в Лиге Европы

В этот список вошли нападающий "Марселя" Пьер-Эмерик Обамеянг, вингер "Ромы" Стефан Эль-Шаарави, форвард "Ливерпуля" Дарвин Нуньес и хавбек "Карабаха" Жуниньо.

На счету Обамеянга дубль в ворота "Вильярреала" (4:0), Эль-Шаарави оформил две голевые передачи в матче с "Брайтоном" (4:0), Дарвин дважды забил "Спарти" (5:1), а у "Жуниньо" гол+пас" в игре с "Байером" (2:2).

Какой формат еврокубков представил УЕФА

Новый формат европейских клубных соревнований был утвержден 10 мая 2022 года. Еврокубковый сезон 2024/25 будет проходить уже по новым правилам.

Ключевым изменением формата стал отказ от группового раунда. Начиная с сезона 2023/24 в основной стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций будут соревноваться 36 команд, а не 32, как это было раньше.

Все участники будут играть в рамках одного дивизиона. Каждая команда сыграет восемь матчей: четыре дома и четыре на выезде. Для того, чтобы определить восемь разных соперников, команды сначала будут распределены по четырем группам посева. Затем каждая команда сыграет с двумя соперниками из каждой из этих корзин.

Далее топ-8 команд дивизиона напрямую попадают в 1/8 финала еврокубка. Команды, которые финишировали с 9 по 24 места, разыграют 8 путевок через плей-офф. Остальные участники покидают турнир.

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