"Червоні лінії" щодо використання Україною західної зброї досі діють — Фредеріксен

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що зараз досі існують червоні лінії щодо того, яка зброя може використовуватись в Україні.
Головні тези:
- Червоні лінії у використанні західної зброї в Україні залишаються діючими, заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.
- Росія не хоче миру з Європою та розуміє лише мову сили, проте війну неможливо виграти без необмеженої підтримки від союзників.
- Прем'єрка Данії вважає, що якби Україні надали членство в НАТО кілька років тому, ці проблеми можна було б уникнути.
Фредеріксен згадала про “червоні лінії” щодо використання зброї союзників Україною
Про це прем'єрка Данії сказала на Українському ланчі в Мюнхені.
На думку Фредеріксен, Росія не хоче миру з Європою. Водночас вона наголосила, що Російська Федерація розуміє лише мову сили, однак війну не можна виграти, коли є обмеження у зброї. Зокрема це стосується України.
Також вона зауважила, що переписати історію неможливо, однак якби Україні дали членство в НАТО кілька років тому, то цієї проблеми не було.
