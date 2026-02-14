"Червоні лінії" щодо використання Україною західної зброї досі діють — Фредеріксен
Категорія
Політика
Дата публікації

"Червоні лінії" щодо використання Україною західної зброї досі діють — Фредеріксен

Фредеріксен
Джерело:  online.ua

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що зараз досі існують червоні лінії щодо того, яка зброя може використовуватись в Україні.

Головні тези:

  • Червоні лінії у використанні західної зброї в Україні залишаються діючими, заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.
  • Росія не хоче миру з Європою та розуміє лише мову сили, проте війну неможливо виграти без необмеженої підтримки від союзників.
  • Прем'єрка Данії вважає, що якби Україні надали членство в НАТО кілька років тому, ці проблеми можна було б уникнути.

Фредеріксен згадала про “червоні лінії” щодо використання зброї союзників Україною

Про це прем'єрка Данії сказала на Українському ланчі в Мюнхені.

На думку Фредеріксен, Росія не хоче миру з Європою. Водночас вона наголосила, що Російська Федерація розуміє лише мову сили, однак війну не можна виграти, коли є обмеження у зброї. Зокрема це стосується України.

Зараз досі є червоні лінії щодо того, яка зброя може використовуватись в Україні. Ця наша дискусія триває вже майже чотири роки. Ви не можете виграти війну, просто носячи якусь зброю у себе на спині. Я думаю, ми маємо дати Україні все, що їй потрібно.

Метте Фредеріксен

Метте Фредеріксен

Прем'єр-міністерка Данії 

Також вона зауважила, що переписати історію неможливо, однак якби Україні дали членство в НАТО кілька років тому, то цієї проблеми не було.

Ми не можемо переписати історію, але якби ми дали Україні членство в НАТО кілька років тому, у нас би не було цього ланчу, я маю на увазі, ми вирішили би проблему.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Пентагон оголосив про "червоні лінії" у використанні F-16 Україною
F-16
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна окреслила свої "червоні лінії" для завершення війни
Христина Гайовишин
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський окреслив "червоні лінії" України щодо Донбасу
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?