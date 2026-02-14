"Червоні лінії" щодо використання Україною західної зброї досі діють — Фредеріксен

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що зараз досі існують червоні лінії щодо того, яка зброя може використовуватись в Україні.

Фредеріксен згадала про “червоні лінії” щодо використання зброї союзників Україною

Про це прем'єрка Данії сказала на Українському ланчі в Мюнхені.

На думку Фредеріксен, Росія не хоче миру з Європою. Водночас вона наголосила, що Російська Федерація розуміє лише мову сили, однак війну не можна виграти, коли є обмеження у зброї. Зокрема це стосується України.

Зараз досі є червоні лінії щодо того, яка зброя може використовуватись в Україні. Ця наша дискусія триває вже майже чотири роки. Ви не можете виграти війну, просто носячи якусь зброю у себе на спині. Я думаю, ми маємо дати Україні все, що їй потрібно. Метте Фредеріксен Прем'єр-міністерка Данії

Також вона зауважила, що переписати історію неможливо, однак якби Україні дали членство в НАТО кілька років тому, то цієї проблеми не було.