Зеленський окреслив "червоні лінії" України щодо Донбасу
Зеленський окреслив "червоні лінії" України щодо Донбасу

Зеленський
Джерело:  Українська правда

Президент України Володимир Зеленський вважає "справедливою версією" щодо українських територій у "мирній угоді" зупинку війни на контактній лінії, і надалі повернення території дипломатичним шляхом.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський вважає припинення війни на контактній лінії та відновлення території дипломатичним шляхом справедливою версією.
  • Україна прагне зберегти контроль над частиною Донбасу, яку контролює українська влада, і повернути окуповані території дипломатичним шляхом.
  • Зеленський заявив про важливість територіальної цілісності та контролю України над усіма своїми землями і наголосив на принциповості підходу до цього питання.

“Стоїмо там, де стоїмо” — Зеленський про долю Донбасу

Про це Зеленський казав під час онлайн-спілкування з журналістами 20 грудня.

На сьогодні можлива справедлива версія: стоїмо там, де стоїмо, це контактна лінія у будь-якому регіоні нашої держави. Поки що так, до дипломатії, це момент ceasefire, або момент тільки припинення вогню, а далі момент закінчення війни.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами Зеленського, таким чином росіяни "будуть стояти" на тимчасово окупованій частині Донецької і Луганської областей, повертати які Україна буде дипломатичним шляхом.

А ми будемо стояти і жити на тій частині Донбасу, яку контролює українська влада. Це принципові речі у будь-якому форматі, бо ми не підходили до цього питання. Для нас важливо, щоби українська влада контролювала ту частину Донбасу, яку ми сьогодні контролюємо.

Зеленський зазначив, що українська сторона пояснила американським партнерам, що Україна не може, у тому числі відповідно до Конституції полишити території.

Американці хочуть постійно знайти якийсь компроміс. Тому вони і запропонували вільну економічну зону.

