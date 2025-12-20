Зеленський окреслив "червоні лінії" України щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський вважає "справедливою версією" щодо українських територій у "мирній угоді" зупинку війни на контактній лінії, і надалі повернення території дипломатичним шляхом.
Головні тези:
- Володимир Зеленський вважає припинення війни на контактній лінії та відновлення території дипломатичним шляхом справедливою версією.
- Україна прагне зберегти контроль над частиною Донбасу, яку контролює українська влада, і повернути окуповані території дипломатичним шляхом.
- Зеленський заявив про важливість територіальної цілісності та контролю України над усіма своїми землями і наголосив на принциповості підходу до цього питання.
“Стоїмо там, де стоїмо” — Зеленський про долю Донбасу
Про це Зеленський казав під час онлайн-спілкування з журналістами 20 грудня.
За словами Зеленського, таким чином росіяни "будуть стояти" на тимчасово окупованій частині Донецької і Луганської областей, повертати які Україна буде дипломатичним шляхом.
Зеленський зазначив, що українська сторона пояснила американським партнерам, що Україна не може, у тому числі відповідно до Конституції полишити території.
Американці хочуть постійно знайти якийсь компроміс. Тому вони і запропонували вільну економічну зону.
