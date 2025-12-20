Зеленський окреслив "червоні лінії" України щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський вважає "справедливою версією" щодо українських територій у "мирній угоді" зупинку війни на контактній лінії, і надалі повернення території дипломатичним шляхом.

“Стоїмо там, де стоїмо” — Зеленський про долю Донбасу

Про це Зеленський казав під час онлайн-спілкування з журналістами 20 грудня.

На сьогодні можлива справедлива версія: стоїмо там, де стоїмо, це контактна лінія у будь-якому регіоні нашої держави. Поки що так, до дипломатії, це момент ceasefire, або момент тільки припинення вогню, а далі момент закінчення війни. Володимир Зеленський Президент України

За словами Зеленського, таким чином росіяни "будуть стояти" на тимчасово окупованій частині Донецької і Луганської областей, повертати які Україна буде дипломатичним шляхом.

А ми будемо стояти і жити на тій частині Донбасу, яку контролює українська влада. Це принципові речі у будь-якому форматі, бо ми не підходили до цього питання. Для нас важливо, щоби українська влада контролювала ту частину Донбасу, яку ми сьогодні контролюємо. Поширити

Зеленський зазначив, що українська сторона пояснила американським партнерам, що Україна не може, у тому числі відповідно до Конституції полишити території.