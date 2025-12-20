Не Путіну вирішувати питання виборів в Україні — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що вибори можуть відбуватися тоді, коли є безпека для їх проведення.
Головні тези:
- Вибори в Україні є внутрішньополітичним питанням, яке повинен вирішувати український народ, а не Путін.
- Зеленський наголосив на важливості безпеки для проведення виборів та дотриманні законодавства.
- На тимчасово окупованих територіях вибори проводитися не можуть через порушення безпеки та законодавства.
Нелегітимний президент Росії Володимир Путін не може вирішувати, коли і в якому форматі проходитимуть вибори в Україні. Про це під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру сказав Президент України Володимир Зеленський.
Відповідаючи на запитання про те, якщо будуть в Україні вибори, чи проводитимуться вони і на тимчасово окупованих територіях, Зеленський наголосив, що "не Путіну вирішувати, коли, в якому форматі будуть проходити вибори в Україні, бо це вибори виключно українські, народу України, громадян України".
Він також зауважив, що на виборах голосують громадяни України:
Водночас у нинішній ситуації, підкреслив він, "якщо ми дійдемо або коли ми дійдемо до виборів, то трішечки буде ускладненість через кількість українців, але для цього є всі завдання Міністерству закордонних справ, вони вже цим почали займатись".
Вони мають контакти з нашими партнерами за кордоном. Для цього потрібно підходити щодо можливої інфраструктури за кордоном, щоб це було комфортно для голосування.
Зеленський підкреслив, що "вибори можуть бути тоді, коли є безпека для їх проведення, і, тоді я думаю, що і велика кількість українців з-за кордону приїде в Україну".
Зеленський додав, що вибори залежать від двох речей: безпеки та законодавства:
Якщо під час війни, — законодавство треба якимось чином… Знаходити кроки щодо змін. Але з безпекою треба щось робити. Це найголовніше. Можливості українців проголосувати, — сказав Зеленський і додав, що проголосувати мають і військовослужбовці, які захищають державу.
Говорячи про питання безпеки, президент зауважив, що "ми говорили вже з американськими партнерами — вони порушували це питання".
Раніше Путін заявив, що "готовий подумати" щодо того, аби припинити завдавати ударів углиб території України на час виборів.
Він висловив думку, що громадяни України, які проживають в Росії, мають також право голосування. Путін навів дані, згідно з якими на території Росії начебто проживає від 5 до 10 мільйонів громадян України.
