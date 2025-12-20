Не Путину решать вопрос выборов в Украине — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что выборы могут проходить тогда, когда есть безопасность для их проведения.
Главные тезисы
- Выборы в Украине - внутриполитический вопрос, который должен решать украинский народ, подчеркнул Зеленский.
- Путин не имеет права решать о проведении выборов в Украине, утверждает президент страны.
- Зеленский подчеркнул важность безопасности для проведения выборов и соблюдения законодательства, особенно на оккупированных территориях.
Зеленский жестко ответил на бред Путина по поводу выборов в Украине
Нелегитимный президент России Владимир Путин не может решать, когда и в каком формате будут проходить выборы в Украине. Об этом на совместном брифинге с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру сказал Президент Украины Владимир Зеленский.
Отвечая на вопрос о том, если будут в Украине выборы, будут ли они проводиться и на временно оккупированных территориях, Зеленский подчеркнул, что "не Путину решать, когда, в каком формате будут проходить выборы в Украине, потому что это выборы исключительно украинские, народа Украины, граждан Украины".
Он также отметил, что на выборах голосуют граждане Украины:
В то же время в нынешней ситуации, подчеркнул он, "если мы дойдем или когда мы дойдем до выборов, то немного будет усложненность из-за количества украинцев, но для этого есть все задачи Министерству иностранных дел, они уже этим начали заниматься".
У них есть контакты с нашими партнерами за рубежом. Для этого нужно подходить к возможной инфраструктуре за рубежом, чтобы это было комфортно для голосования.
Зеленский подчеркнул, что "выборы могут быть тогда, когда есть безопасность для их проведения, и тогда я думаю, что и большое количество украинцев из-за границы приедет в Украину".
Зеленский добавил, что выборы зависят от двух вещей: безопасности и законодательства:
Если во время войны — законодательство нужно каким-то образом… Находить шаги по изменениям. Но с безопасностью нужно что-то делать. Это самое главное. Возможности украинцев проголосовать, — сказал Зеленский и добавил, что проголосовать должны и военнослужащие, защищающие государство.
Говоря о вопросах безопасности, президент отметил, что "мы говорили уже с американскими партнерами — они поднимали этот вопрос".
Ранее Путин заявил, что "готов подумать" относительно того, чтобы прекратить наносить удары вглубь территории Украины на время выборов.
Он выразил мнение, что проживающие в России граждане Украины имеют также право голосования. Путин привел данные, согласно которым на территории России якобы проживает от 5 до 10 миллионов граждан Украины.
