Не Путину решать вопрос выборов в Украине — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что выборы могут проходить тогда, когда есть безопасность для их проведения.

Зеленский жестко ответил на бред Путина по поводу выборов в Украине

Нелегитимный президент России Владимир Путин не может решать, когда и в каком формате будут проходить выборы в Украине. Об этом на совместном брифинге с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, если будут в Украине выборы, будут ли они проводиться и на временно оккупированных территориях, Зеленский подчеркнул, что "не Путину решать, когда, в каком формате будут проходить выборы в Украине, потому что это выборы исключительно украинские, народа Украины, граждан Украины".

Он точно не гражданин Украины, поэтому он точно не будет влиять ни на что. И нет на результат, тем более. Владимир Зеленский Президент Украины

Он также отметил, что на выборах голосуют граждане Украины:

Здесь мы можем обеспечить честные, прозрачные выборы. Здесь всегда есть представители, иностранные наблюдатели, фиксирующие легитимность выборов. Также, безусловно, есть практика иностранных голосований. Поделиться

В то же время в нынешней ситуации, подчеркнул он, "если мы дойдем или когда мы дойдем до выборов, то немного будет усложненность из-за количества украинцев, но для этого есть все задачи Министерству иностранных дел, они уже этим начали заниматься".

У них есть контакты с нашими партнерами за рубежом. Для этого нужно подходить к возможной инфраструктуре за рубежом, чтобы это было комфортно для голосования.

Зеленский подчеркнул, что "выборы могут быть тогда, когда есть безопасность для их проведения, и тогда я думаю, что и большое количество украинцев из-за границы приедет в Украину".

На неконтролируемых Украиной территориях, временно оккупированных, не могут проводиться выборы, потому что понятно, как они будут проводиться. Как обычно это делает Россия. Она сначала говорит о результате даже своих внутренних выборов, а потом уже подсчитывает голоса. Поделиться

Зеленский добавил, что выборы зависят от двух вещей: безопасности и законодательства:

Если во время войны — законодательство нужно каким-то образом… Находить шаги по изменениям. Но с безопасностью нужно что-то делать. Это самое главное. Возможности украинцев проголосовать, — сказал Зеленский и добавил, что проголосовать должны и военнослужащие, защищающие государство.

Говоря о вопросах безопасности, президент отметил, что "мы говорили уже с американскими партнерами — они поднимали этот вопрос".

Если нарушают, значит знают, как помочь нам обеспечить безопасные выборы. Это прежде всего может быть прекращение огня или окончание войны, или прекращение огня как минимум на время выборов. Поделиться

Ранее Путин заявил, что "готов подумать" относительно того, чтобы прекратить наносить удары вглубь территории Украины на время выборов.