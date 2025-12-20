США запропонували новий формат обговорення "мирного плану" Трампа — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

США запропонували новий формат обговорення "мирного плану" Трампа — Зеленський

Офіс Президента України
Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що Сполучені Штати запропонували провести "мирні переговори" спільно з представниками України та Росії і, можливо, європейських держав.

Головні тези:

  • США запропонували новий формат обговорення “мирного плану” Трампа для України та Росії.
  • Президент Зеленський розглядає спільні “мирні переговори” разом з американськими та європейськими партнерами.
  • Секретар РНБО повідомив про завершення зустрічі української перемовної делегації з американськими та європейськими представниками.

Зеленський заявив про новий формат “мирних переговорів”

Про це він сказав на спільній пресконференції з премʼєр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру 20 грудня в Києві.

Зеленський повідомив, що очікує доповіді від секретаря РНБО і очільника української делегації Рустема Умєрова, яка працює у США.

Сполучені Штати Америки сказали, що в них буде окрема зустріч із представниками Росії, і вони запропонували такий формат, наскільки я розумію: Україна, Америка, "руські" — і, оскільки там є представники Європи, тому, напевно, і Європи. Чому я кажу напевно? Тому що було б логічно, якщо робити таку спільну зустріч.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами президента, таку спільну зустріч було б доцільно проводити, "якщо ми будемо з вами розуміти потенційний результат зустрічі, яка вже пройшла, Америка-Україна".

Будемо розуміти, є там позитив чи нема там позитиву. І будемо розуміти і відштовхуватись саме від цього.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив пізно ввечері 19 грудня про завершення зустрічі української перемовної делегації з американськими та європейськими партнерами.

Американські перемовники мають намір зустрітися з російськими посадовцями у Флориді в суботу для проведення останніх переговорів, спрямованих на припинення війни Росії в Україні.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Путіних багато". Зеленський жорстко відповів на заяву диктатора
Зеленський дав відсіч Путіну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Реальний інструмент захисту". Зеленський підписав важливу угоду з Португалією
Володимир Зеленський
Україна і Португалія будуть разом виробляти морські дрони
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Не Путіну вирішувати питання виборів в Україні — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?