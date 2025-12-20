США запропонували новий формат обговорення "мирного плану" Трампа — Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що Сполучені Штати запропонували провести "мирні переговори" спільно з представниками України та Росії і, можливо, європейських держав.

Зеленський заявив про новий формат “мирних переговорів”

Про це він сказав на спільній пресконференції з премʼєр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру 20 грудня в Києві.

Зеленський повідомив, що очікує доповіді від секретаря РНБО і очільника української делегації Рустема Умєрова, яка працює у США.

Сполучені Штати Америки сказали, що в них буде окрема зустріч із представниками Росії, і вони запропонували такий формат, наскільки я розумію: Україна, Америка, "руські" — і, оскільки там є представники Європи, тому, напевно, і Європи. Чому я кажу напевно? Тому що було б логічно, якщо робити таку спільну зустріч. Володимир Зеленський Президент України

За словами президента, таку спільну зустріч було б доцільно проводити, "якщо ми будемо з вами розуміти потенційний результат зустрічі, яка вже пройшла, Америка-Україна".

Будемо розуміти, є там позитив чи нема там позитиву. І будемо розуміти і відштовхуватись саме від цього.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив пізно ввечері 19 грудня про завершення зустрічі української перемовної делегації з американськими та європейськими партнерами.