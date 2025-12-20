США запропонували новий формат обговорення "мирного плану" Трампа — Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що Сполучені Штати запропонували провести "мирні переговори" спільно з представниками України та Росії і, можливо, європейських держав.
Головні тези:
- США запропонували новий формат обговорення “мирного плану” Трампа для України та Росії.
- Президент Зеленський розглядає спільні “мирні переговори” разом з американськими та європейськими партнерами.
- Секретар РНБО повідомив про завершення зустрічі української перемовної делегації з американськими та європейськими представниками.
Зеленський заявив про новий формат “мирних переговорів”
Про це він сказав на спільній пресконференції з премʼєр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру 20 грудня в Києві.
Зеленський повідомив, що очікує доповіді від секретаря РНБО і очільника української делегації Рустема Умєрова, яка працює у США.
За словами президента, таку спільну зустріч було б доцільно проводити, "якщо ми будемо з вами розуміти потенційний результат зустрічі, яка вже пройшла, Америка-Україна".
Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив пізно ввечері 19 грудня про завершення зустрічі української перемовної делегації з американськими та європейськими партнерами.
Американські перемовники мають намір зустрітися з російськими посадовцями у Флориді в суботу для проведення останніх переговорів, спрямованих на припинення війни Росії в Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-