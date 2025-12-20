США предложили новый формат обсуждения "мирного плана" Трампа — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что Соединенные Штаты предложили провести мирные переговоры совместно с представителями Украины и России и, возможно, европейских государств.

Зеленский заявил о новом формате "мирных переговоров"

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру 20 декабря в Киеве.

Зеленский сообщил, что ожидает доклада от секретаря СНБО и главы украинской делегации Рустема Умерова, работающей в США.

Соединенные Штаты Америки сказали, что у них будет отдельная встреча с представителями России, и они предложили такой формат, насколько я понимаю: Украина, Америка, "русские" — и поскольку там есть представители Европы, поэтому, наверное, и Европы. Почему я наверняка говорю? Потому что было бы логично, если делать такую совместную встречу. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам президента, такую совместную встречу было бы целесообразно проводить, "если мы будем с вами понимать потенциальный результат прошедшей встречи Америка-Украина".

Будем понимать, есть там позитив или нет позитива. И будем понимать и отталкиваться именно от этого.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил поздно вечером 19 декабря о завершении встречи украинской переговорной делегации с американскими и европейскими партнерами.