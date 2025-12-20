США предложили новый формат обсуждения "мирного плана" Трампа — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что Соединенные Штаты предложили провести мирные переговоры совместно с представителями Украины и России и, возможно, европейских государств.
Главные тезисы
- США предложили новый формат обсуждения мирного плана Трампа для Украины и России.
- Президент Зеленский рассматривает участие в совместных мирных переговорах с американскими и европейскими партнерами.
- Секретарь СНБО объявил о завершении встречи украинской делегации с американскими и европейскими представителями.
Зеленский заявил о новом формате "мирных переговоров"
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру 20 декабря в Киеве.
Зеленский сообщил, что ожидает доклада от секретаря СНБО и главы украинской делегации Рустема Умерова, работающей в США.
По словам президента, такую совместную встречу было бы целесообразно проводить, "если мы будем с вами понимать потенциальный результат прошедшей встречи Америка-Украина".
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил поздно вечером 19 декабря о завершении встречи украинской переговорной делегации с американскими и европейскими партнерами.
Американские переговорщики намерены встретиться с российскими должностными лицами во Флориде в субботу для проведения последних переговоров, направленных на прекращение войны России в Украине.
