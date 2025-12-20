США предложили новый формат обсуждения "мирного плана" Трампа — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

США предложили новый формат обсуждения "мирного плана" Трампа — Зеленский

Офис Президента Украины
Зеленский
Читати українською

Президент Владимир Зеленский сказал, что Соединенные Штаты предложили провести мирные переговоры совместно с представителями Украины и России и, возможно, европейских государств.

Главные тезисы

  • США предложили новый формат обсуждения мирного плана Трампа для Украины и России.
  • Президент Зеленский рассматривает участие в совместных мирных переговорах с американскими и европейскими партнерами.
  • Секретарь СНБО объявил о завершении встречи украинской делегации с американскими и европейскими представителями.

Зеленский заявил о новом формате "мирных переговоров"

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру 20 декабря в Киеве.

Зеленский сообщил, что ожидает доклада от секретаря СНБО и главы украинской делегации Рустема Умерова, работающей в США.

Соединенные Штаты Америки сказали, что у них будет отдельная встреча с представителями России, и они предложили такой формат, насколько я понимаю: Украина, Америка, "русские" — и поскольку там есть представители Европы, поэтому, наверное, и Европы. Почему я наверняка говорю? Потому что было бы логично, если делать такую совместную встречу.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам президента, такую совместную встречу было бы целесообразно проводить, "если мы будем с вами понимать потенциальный результат прошедшей встречи Америка-Украина".

Будем понимать, есть там позитив или нет позитива. И будем понимать и отталкиваться именно от этого.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил поздно вечером 19 декабря о завершении встречи украинской переговорной делегации с американскими и европейскими партнерами.

Американские переговорщики намерены встретиться с российскими должностными лицами во Флориде в субботу для проведения последних переговоров, направленных на прекращение войны России в Украине.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Путиных много". Зеленский жестко ответил на заявление диктатора
Зеленский дал отпор Путину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Реальный инструмент защиты". Зеленский подписал важное соглашение с Португалией
Владимир Зеленский
Украина и Португалия будут вместе производить морские дроны
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Не Путину решать вопрос выборов в Украине — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?