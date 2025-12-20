Зеленский очертил "красные линии" Украины насчет Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский считает "справедливой версией" относительно украинских территорий в "мирном соглашении" остановку войны на контактной линии, и в дальнейшем возвращение территории по дипломатическому пути.

"Стоим там, где стоим" — Зеленский о судьбе Донбасса

Об этом Зеленский говорил во время онлайн-общения с журналистами 20 декабря.

На сегодняшний день возможна справедливая версия: стоим там, где стоим, это контактная линия в любом регионе нашего государства. Пока да, к дипломатии, это момент ceasefire, или момент только прекращения огня, а дальше момент окончания войны. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам Зеленского, таким образом, россияне "будут стоять" на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, возвращать которые Украина будет дипломатическим путем.

А мы будем стоять и жить на той части Донбасса, которую контролируют украинские власти. Это принципиальные вещи в любом формате, потому что мы не подходили к этому вопросу. Для нас важно, чтобы украинские власти контролировали ту часть Донбасса, которую мы сегодня контролируем.

Зеленский отметил, что украинская сторона объяснила американским партнерам, что Украина не может, в том числе в соответствии с Конституцией, покинуть территории.