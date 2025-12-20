Зеленский очертил "красные линии" Украины насчет Донбасса
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский очертил "красные линии" Украины насчет Донбасса

Зеленский
Читати українською
Источник:  Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский считает "справедливой версией" относительно украинских территорий в "мирном соглашении" остановку войны на контактной линии, и в дальнейшем возвращение территории по дипломатическому пути.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский поддерживает остановку войны на контактной линии и возвращение территорий по дипломатическому пути в качестве справедливой версии мирного соглашения.
  • Украина стремится сохранить контроль над частью Донбасса, контролируемой украинскими властями, и вернуть оккупированные территории дипломатическим путем.
  • Зеленский выразил важность территориальной целостности и контроля Украины над своими землями, подчеркнув принципиальность данного вопроса.

"Стоим там, где стоим" — Зеленский о судьбе Донбасса

Об этом Зеленский говорил во время онлайн-общения с журналистами 20 декабря.

На сегодняшний день возможна справедливая версия: стоим там, где стоим, это контактная линия в любом регионе нашего государства. Пока да, к дипломатии, это момент ceasefire, или момент только прекращения огня, а дальше момент окончания войны.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам Зеленского, таким образом, россияне "будут стоять" на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, возвращать которые Украина будет дипломатическим путем.

А мы будем стоять и жить на той части Донбасса, которую контролируют украинские власти. Это принципиальные вещи в любом формате, потому что мы не подходили к этому вопросу. Для нас важно, чтобы украинские власти контролировали ту часть Донбасса, которую мы сегодня контролируем.

Зеленский отметил, что украинская сторона объяснила американским партнерам, что Украина не может, в том числе в соответствии с Конституцией, покинуть территории.

Американцы хотят постоянно найти компромисс. Потому они и предложили свободную экономическую зону.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Реальный инструмент защиты". Зеленский подписал важное соглашение с Португалией
Владимир Зеленский
Украина и Португалия будут вместе производить морские дроны
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Не Путину решать вопрос выборов в Украине — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
США предложили новый формат обсуждения "мирного плана" Трампа — Зеленский
Офис Президента Украины
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?