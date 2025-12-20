Зеленский очертил "красные линии" Украины насчет Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский считает "справедливой версией" относительно украинских территорий в "мирном соглашении" остановку войны на контактной линии, и в дальнейшем возвращение территории по дипломатическому пути.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский поддерживает остановку войны на контактной линии и возвращение территорий по дипломатическому пути в качестве справедливой версии мирного соглашения.
- Украина стремится сохранить контроль над частью Донбасса, контролируемой украинскими властями, и вернуть оккупированные территории дипломатическим путем.
- Зеленский выразил важность территориальной целостности и контроля Украины над своими землями, подчеркнув принципиальность данного вопроса.
"Стоим там, где стоим" — Зеленский о судьбе Донбасса
Об этом Зеленский говорил во время онлайн-общения с журналистами 20 декабря.
По словам Зеленского, таким образом, россияне "будут стоять" на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, возвращать которые Украина будет дипломатическим путем.
Зеленский отметил, что украинская сторона объяснила американским партнерам, что Украина не может, в том числе в соответствии с Конституцией, покинуть территории.
Американцы хотят постоянно найти компромисс. Потому они и предложили свободную экономическую зону.
