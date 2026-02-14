"Красные линии" насчет использования Украиной западного оружия до сих пор действуют — Фредериксен

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что сейчас до сих пор существуют красные линии относительно того, какое оружие может использоваться в Украине.
Главные тезисы
- Согласно премьер-министру Дании Мэтте Фредериксен, красные линии в использовании западного оружия в Украине до сих пор остаются актуальными.
- Фредериксен отмечает, что войну невозможно выиграть без неограниченной поддержки союзников, указывая на важность предоставления Украине членства в НАТО.
- Россия, по словам премьер-министра Дании, понимает только язык силы, что делает крайне важным обеспечить Украину необходимым оружием для защиты.
Фредериксен вспомнила о "красных линиях" насчет использования оружия союзников Украиной
Об этом премьер Дании сказала на Украинском ланче в Мюнхене.
По мнению Фредериксена, Россия не хочет мира с Европой. В то же время она подчеркнула, что Российская Федерация понимает только язык силы, однако войну нельзя выиграть, когда есть ограничения в оружии. В частности, это касается Украины.
Также она отметила, что переписать историю невозможно, однако, если бы Украине дали членство в НАТО несколько лет назад, то этой проблемы не было.
