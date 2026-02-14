"Красные линии" насчет использования Украиной западного оружия до сих пор действуют — Фредериксен

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что сейчас до сих пор существуют красные линии относительно того, какое оружие может использоваться в Украине.

Фредериксен вспомнила о "красных линиях" насчет использования оружия союзников Украиной

Об этом премьер Дании сказала на Украинском ланче в Мюнхене.

По мнению Фредериксена, Россия не хочет мира с Европой. В то же время она подчеркнула, что Российская Федерация понимает только язык силы, однако войну нельзя выиграть, когда есть ограничения в оружии. В частности, это касается Украины.

Сейчас до сих пор есть красные линии по поводу того, какое оружие может использоваться в Украине. Эта наша дискуссия длится почти четыре года. Вы не можете выиграть войну, просто нося какое-то оружие у себя на спине. Я думаю, мы должны дать Украине все, что ей нужно. Мэтте Фредериксен Премьер-министр Дании

Также она отметила, что переписать историю невозможно, однако, если бы Украине дали членство в НАТО несколько лет назад, то этой проблемы не было.