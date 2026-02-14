"Красные линии" насчет использования Украиной западного оружия до сих пор действуют — Фредериксен
Категория
Политика
Дата публикации

"Красные линии" насчет использования Украиной западного оружия до сих пор действуют — Фредериксен

Фредериксен
Читати українською
Источник:  online.ua

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что сейчас до сих пор существуют красные линии относительно того, какое оружие может использоваться в Украине.

Главные тезисы

  • Согласно премьер-министру Дании Мэтте Фредериксен, красные линии в использовании западного оружия в Украине до сих пор остаются актуальными.
  • Фредериксен отмечает, что войну невозможно выиграть без неограниченной поддержки союзников, указывая на важность предоставления Украине членства в НАТО.
  • Россия, по словам премьер-министра Дании, понимает только язык силы, что делает крайне важным обеспечить Украину необходимым оружием для защиты.

Фредериксен вспомнила о "красных линиях" насчет использования оружия союзников Украиной

Об этом премьер Дании сказала на Украинском ланче в Мюнхене.

По мнению Фредериксена, Россия не хочет мира с Европой. В то же время она подчеркнула, что Российская Федерация понимает только язык силы, однако войну нельзя выиграть, когда есть ограничения в оружии. В частности, это касается Украины.

Сейчас до сих пор есть красные линии по поводу того, какое оружие может использоваться в Украине. Эта наша дискуссия длится почти четыре года. Вы не можете выиграть войну, просто нося какое-то оружие у себя на спине. Я думаю, мы должны дать Украине все, что ей нужно.

Мэтте Фредериксен

Мэтте Фредериксен

Премьер-министр Дании

Также она отметила, что переписать историю невозможно, однако, если бы Украине дали членство в НАТО несколько лет назад, то этой проблемы не было.

Мы не можем переписать историю, но если бы мы дали Украине членство в НАТО несколько лет назад, у нас не было бы этого ланча, я имею в виду, мы решили бы проблему.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Пентагон объявил о "красных линиях" в использовании F-16 Украиной
F-16
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина очертила свои "красные линии" для завершения войны
Кристина Гайовишин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский очертил "красные линии" Украины насчет Донбасса
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?