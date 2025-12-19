"Чеська ініціатива" щодо закупівлі боєприпасів для України продовжиться у 2026 році

Новий міністр оборони Чехії Яромір Зуна заявив, що програма "Чеська ініціатива" щодо закупівлі боєприпасів для України, працюватиме і у 2026 році.
Головні тези:
- Програма 'Чеська ініціатива' щодо постачання боєприпасів для України буде активною й після 2026 року.
- Підтримка України від Чехії є важливою через агресивність Росії та необхідність підтримки союзників.
- Чеський міністр оборони наголосив на важливості ефективного управління та планування оборонних заходів.
“Чеська ініціатива” для України працюватиме у 2026 році
Він розповів, що для армії Чехії головними питаннями залишаються ППО та виконання зобов’язань у межах НАТО. Зуна також наголосив на продовженні "Чеської ініціативи" для України.
За його словами, підтримка України "сама собою зрозуміла".
Росія є агресоркою, на Україну напали, і від нас залежить, як ми продовжуватимемо її підтримувати.
При цьому чеський міністр похвалив нового прем’єр-міністра Андрея Бабіша за домовленість щодо винятку, який дозволить країні не брати участі в пакеті фінансування ЄС для України на 90 млрд євро.
Нагадаємо, у лютому 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив про намір зібрати 800 тисяч артилерійських снарядів та передати їх на потреби ЗСУ. Перша партія боєприпасів надійшла до України вже у червні 2024 року.
