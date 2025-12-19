"Чеська ініціатива" щодо закупівлі боєприпасів для України продовжиться у 2026 році

Новий міністр оборони Чехії Яромір Зуна заявив, що програма "Чеська ініціатива" щодо закупівлі боєприпасів для України, працюватиме і у 2026 році.

“Чеська ініціатива” для України працюватиме у 2026 році

Він розповів, що для армії Чехії головними питаннями залишаються ППО та виконання зобов’язань у межах НАТО. Зуна також наголосив на продовженні "Чеської ініціативи" для України.

Я цього не заперечую, але нам потрібно говорити про ефективне управління.

За його словами, підтримка України "сама собою зрозуміла".

Росія є агресоркою, на Україну напали, і від нас залежить, як ми продовжуватимемо її підтримувати.

При цьому чеський міністр похвалив нового прем’єр-міністра Андрея Бабіша за домовленість щодо винятку, який дозволить країні не брати участі в пакеті фінансування ЄС для України на 90 млрд євро.

Найближчим часом мені потрібно посилити цивільне управління, оборонне планування та виконання союзницьких зобов'язань. За потреби ми маємо перезавантажити пріоритети оборони й армії. Пріоритет — протиповітряна оборона.

Нагадаємо, у лютому 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив про намір зібрати 800 тисяч артилерійських снарядів та передати їх на потреби ЗСУ. Перша партія боєприпасів надійшла до України вже у червні 2024 року.