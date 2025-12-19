"Чешская инициатива" насчет закупки боеприпасов для Украины продолжится в 2026 году

Новый министр обороны Чехии Яромир Зуна заявил, что программа "Чешская инициатива" по закупке боеприпасов для Украины будет работать и в 2026 году.
Главные тезисы
"Чешская инициатива" для Украины будет работать в 2026 году
Он рассказал, что для армии Чехии главными вопросами остаются ПВО и выполнение обязательств в рамках НАТО. Зуна также отметил продолжение "Чешской инициативы" для Украины.
По его словам, поддержка Украины "сама собой понятна".
Россия является агрессоркой, на Украину напали, и от нас зависит, как мы будем ее поддерживать.
При этом чешский министр похвалил нового премьер-министра Андрея Бабиша за договоренность об исключении, которое позволит стране не участвовать в пакете финансирования ЕС для Украины на 90 млрд евро.
Напомним, в феврале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил о намерении собрать 800 тысяч артиллерийских снарядов и передать их на нужды ВСУ. Первая партия боеприпасов поступила в Украину уже в июне 2024 года.
