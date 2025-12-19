"Чешская инициатива" насчет закупки боеприпасов для Украины продолжится в 2026 году
"Чешская инициатива" насчет закупки боеприпасов для Украины продолжится в 2026 году

снаряды
Источник:  Novinky.cz

Новый министр обороны Чехии Яромир Зуна заявил, что программа "Чешская инициатива" по закупке боеприпасов для Украины будет работать и в 2026 году.

Главные тезисы

  • Программа 'Чешская инициатива' по закупке боеприпасов для Украины будет активной и после 2026 года, подтверждено министром обороны Чехии Яромиром Зуной.
  • Поддержка Украины со стороны Чехии играет важную роль в ситуации с российской агрессией и необходимостью поддержания союзнических связей.

"Чешская инициатива" для Украины будет работать в 2026 году

Он рассказал, что для армии Чехии главными вопросами остаются ПВО и выполнение обязательств в рамках НАТО. Зуна также отметил продолжение "Чешской инициативы" для Украины.

Я этого не отрицаю, но нам нужно говорить об эффективном управлении.

По его словам, поддержка Украины "сама собой понятна".

Россия является агрессоркой, на Украину напали, и от нас зависит, как мы будем ее поддерживать.

При этом чешский министр похвалил нового премьер-министра Андрея Бабиша за договоренность об исключении, которое позволит стране не участвовать в пакете финансирования ЕС для Украины на 90 млрд евро.

В ближайшее время мне следует усилить гражданское управление, оборонное планирование и выполнение союзнических обязательств. При необходимости мы должны перезагрузить приоритеты обороны и армии. Приоритет — противовоздушная оборона.

Напомним, в феврале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил о намерении собрать 800 тысяч артиллерийских снарядов и передать их на нужды ВСУ. Первая партия боеприпасов поступила в Украину уже в июне 2024 года.

