Чеська компанія таємно передала Україні обладнання для однієї з АЕС

Чеська компанія Škoda JS, яка входить до групи ČEZ, таємно поставила в Україну нове обладнання для атомних електростанцій. Йдеться про оснащення для реакторів Рівненської АЕС.

Що відомо про передачу Чехією обладнання для української АЕС

Як зазначається, перед Різдвом компанія доставила вісім приводів для двох реакторів типу ВВЕР-440.

Речник компанії в місті Плзень, Карел Самец, зазначив, що про постачання обладнання вирішили повідомити лише після Різдва через триваючі атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Обладнання призначене для забезпечення стабільної роботи реакторів та їх регулювання, що є важливим для надійного постачання електроенергії.

Нещодавно інша компанія групи ČEZ, ÚJV Řež, виготовила і поставила спеціальний кабель для зміцнення захисної оболонки реактора АЕС. Кабель завдовжки 173 метри і вагою 13 тонн забезпечує додаткову безпеку енергоблоків.

Згідно з контрактом, Škoda JS також передала на Рівненську АЕС 76 накопичувачів, більшість із яких уже встановлені й працюють. Вартість угоди залишається конфіденційною.

Škoda JS наразі єдиний у світі виробник, що постачає цей тип приводів для українських АЕС, крім російських компаній. У Škoda JS висловили готовність розширити співпрацю, зокрема постачати обладнання для Південноукраїнської АЕС.

На тлі масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції залишаються ключовим джерелом енергозабезпечення України. Нове обладнання допоможе стабілізувати роботу енергосистеми й посилити її стійкість. Поширити

Яка ситуація наразі на ЗАЕС

11 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент.

Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не було зафіксовано.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

Натомість російські окупанти звинуватили в обстрілі Енергодара Україну й заявили, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.

Згодом експерти МАГАТЕ провели огляд градирні після пожежі га Запорізькій АЕС. Проте причину загоряння їм встановити не вдалося.

18 серпня представники МАГАТЕ повідомили, що на окупованій Запорізькій АЕС стався удар безпілотника, який відбувся за межами охоронної зони станції.

За попередніми даними, дрон вибухнув неподалік ставків для охолодження, приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередач, яка є єдиною лінією на 750 кіловольтів, що постачає енергію для ЗАЕС.

Команда МАГАТЕ, яка обстежила місце інциденту, виявила пошкодження, ймовірно спричинені вибухом дрона.