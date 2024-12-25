25 грудня Росія здійснила масований обстріл України. У Кремлі цинічно визнали, що метою атаки були об’єкти енергетичної інфраструктури.
Головні тези:
- Кремль цинічно визнав масовану атаку по енергетиці України на Різдво, заявивши, що удари були спрямовані на об'єкти енергетичної інфраструктури.
- У результаті атаки РФ на Україну було зафіксовано значні пошкодження енергетичних об'єктів та перебої з електропостачанням у кількох регіонах.
- За даними Міністерства оборони РФ, під час удару використовувалася високоточна зброя великої дальності та ударні безпілотники.
- Противник атакував об'єкти української енергетики на території Київщини, Харківщини, Дніпропетровщини та інших регіонів.
- Масована атака РФ на українську енергетику стала тринадцятою спробою пошкодити енергосистему країни у цьому році, що призвело до введення графіків відключення світла.
Росія визнала масований удар по енергетиці України на Різдво
У Міністерстві оборони РФ заявили, що для удару використовували "високоточну зброю великої дальності та ударні безпілотники".
Москва виправдовувала атаки тим, що нібито енергооб’єкти забезпечують функціонування військово-промислового комплексу України.
Що відомо про масовану атаку РФ на Україну 25 грудня
Росія 25 грудня завдала чергового масованого удару по критичній інфраструктурі України, головною метою якого стали об'єкти енергетики. У результаті в кількох регіонах зафіксовано значні пошкодження та перебої з електропостачанням.
Внаслідок атаки у Дніпропетровській області загинув енергетик, яки працював на одній з теплоелектростанцій.
Згідно з останніми даними, вдалося збити 113 повітряних цілей:
55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, «Калібр»;
4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
54 ударні БпЛА «Shahed»/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).
Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що через удари суттєво пошкоджено об’єкти інфраструктури, зокрема теплоелектростанції компанії ДТЕК. Ця атака стала тринадцятою масованою спробою зруйнувати енергосистему України цього року.
Через масований обстріл енергетики ввели в Україні графіки відключення світла.
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