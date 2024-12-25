Кремль цинічно визнав масовану атаку по енергетиці України на Різдво

25 грудня Росія здійснила масований обстріл України. У Кремлі цинічно визнали, що метою атаки були об’єкти енергетичної інфраструктури.

Росія визнала масований удар по енергетиці України на Різдво

У Міністерстві оборони РФ заявили, що для удару використовували "високоточну зброю великої дальності та ударні безпілотники".

Москва виправдовувала атаки тим, що нібито енергооб’єкти забезпечують функціонування військово-промислового комплексу України.

Мета удару досягнута. Усі заплановані об’єкти знищені, — цинічно заявили в Мінобороні РФ. Поширити

Що відомо про масовану атаку РФ на Україну 25 грудня

Росія 25 грудня завдала чергового масованого удару по критичній інфраструктурі України, головною метою якого стали об'єкти енергетики. У результаті в кількох регіонах зафіксовано значні пошкодження та перебої з електропостачанням.

Внаслідок атаки у Дніпропетровській області загинув енергетик, яки працював на одній з теплоелектростанцій.

Згідно з останніми даними, вдалося збити 113 повітряних цілей:

55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, «Калібр»;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

54 ударні БпЛА «Shahed»/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження, — йдеться в заяві Повітряних сил ЗСУ. Поширити

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що через удари суттєво пошкоджено об’єкти інфраструктури, зокрема теплоелектростанції компанії ДТЕК. Ця атака стала тринадцятою масованою спробою зруйнувати енергосистему України цього року.