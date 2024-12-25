Кремль цинично признал массированную атаку по энергетике Украины на Рождество

25 декабря Россия осуществила массированный обстрел Украины. В Кремле цинично признали, что целью атаки являлись объекты энергетической инфраструктуры.

Россия признала массированный удар по энергетике Украины на Рождество

В Министерстве обороны РФ заявили, что для удара использовали "высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники".

Москва оправдывала атаки тем, что якобы энергообъекты обеспечивают функционирование военно-промышленного комплекса Украины.

Цель удара достигнута. Все запланированные объекты уничтожены, — цинично заявили в Минобороне РФ. Поделиться

Что известно о массированной атаке РФ на Украину 25 декабря

Россия 25 декабря нанесла очередной массированный удар по критической инфраструктуре Украины, главной целью которого стали объекты энергетики. В результате в ряде регионов зафиксированы значительные повреждения и перебои с электроснабжением.

В результате атаки в Днепропетровской области погиб энергетик, работавший на одной из теплоэлектростанций.

Согласно последним данным, удалось сбить 113 воздушных целей:

55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, «Калибр»;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

54 ударных БпЛА «Shahed»/дроны-имитаторы разных типов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны).

Противник атаковал объекты украинской энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожье. К сожалению, в результате российской атаки есть поражение, говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ. Поделиться

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что из-за ударов существенно повреждены объекты инфраструктуры, в частности теплоэлектростанции компании ДТЭК. Эта атака стала тринадцатой массированной попыткой разрушить энергосистему Украины в этом году.