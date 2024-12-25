25 декабря Россия осуществила массированный обстрел Украины. В Кремле цинично признали, что целью атаки являлись объекты энергетической инфраструктуры.
Главные тезисы
- Кремль цинично признал массированную атаку по энергетике Украины на Рождество, заявив, что удары были направлены на объекты энергетической инфраструктуры.
- В результате атаки РФ на Украину были зафиксированы значительные повреждения энергетических объектов и перебои с электроснабжением в нескольких регионах.
- По данным Министерства обороны РФ, при ударе использовалось высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники.
- Противник атаковал объекты украинской энергетики на территории Киевщины, Харьковщины, Днепропетровщины и других регионов.
- Массированная атака РФ на украинскую энергетику стала тринадцатой попыткой повредить энергосистему страны в этом году, что привело к введению графиков отключения света.
Россия признала массированный удар по энергетике Украины на Рождество
В Министерстве обороны РФ заявили, что для удара использовали "высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники".
Москва оправдывала атаки тем, что якобы энергообъекты обеспечивают функционирование военно-промышленного комплекса Украины.
Что известно о массированной атаке РФ на Украину 25 декабря
Россия 25 декабря нанесла очередной массированный удар по критической инфраструктуре Украины, главной целью которого стали объекты энергетики. В результате в ряде регионов зафиксированы значительные повреждения и перебои с электроснабжением.
В результате атаки в Днепропетровской области погиб энергетик, работавший на одной из теплоэлектростанций.
Согласно последним данным, удалось сбить 113 воздушных целей:
55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, «Калибр»;
4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
54 ударных БпЛА «Shahed»/дроны-имитаторы разных типов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны).
Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что из-за ударов существенно повреждены объекты инфраструктуры, в частности теплоэлектростанции компании ДТЭК. Эта атака стала тринадцатой массированной попыткой разрушить энергосистему Украины в этом году.
Из-за массированного обстрела энергетики ввели в Украине графики отключения света.
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