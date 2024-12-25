Кремль цинично признал массированную атаку по энергетике Украины на Рождество
Категория
Украина
Дата публикации

Кремль цинично признал массированную атаку по энергетике Украины на Рождество

Кремль цинично признал массированную атаку по энергетике Украины на Рождество
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Источник:  online.ua

25 декабря Россия осуществила массированный обстрел Украины. В Кремле цинично признали, что целью атаки являлись объекты энергетической инфраструктуры.

Главные тезисы

  • Кремль цинично признал массированную атаку по энергетике Украины на Рождество, заявив, что удары были направлены на объекты энергетической инфраструктуры.
  • В результате атаки РФ на Украину были зафиксированы значительные повреждения энергетических объектов и перебои с электроснабжением в нескольких регионах.
  • По данным Министерства обороны РФ, при ударе использовалось высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники.
  • Противник атаковал объекты украинской энергетики на территории Киевщины, Харьковщины, Днепропетровщины и других регионов.
  • Массированная атака РФ на украинскую энергетику стала тринадцатой попыткой повредить энергосистему страны в этом году, что привело к введению графиков отключения света.

Россия признала массированный удар по энергетике Украины на Рождество

В Министерстве обороны РФ заявили, что для удара использовали "высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники".

Москва оправдывала атаки тем, что якобы энергообъекты обеспечивают функционирование военно-промышленного комплекса Украины.

Цель удара достигнута. Все запланированные объекты уничтожены, — цинично заявили в Минобороне РФ.

Что известно о массированной атаке РФ на Украину 25 декабря

Россия 25 декабря нанесла очередной массированный удар по критической инфраструктуре Украины, главной целью которого стали объекты энергетики. В результате в ряде регионов зафиксированы значительные повреждения и перебои с электроснабжением.

В результате атаки в Днепропетровской области погиб энергетик, работавший на одной из теплоэлектростанций.

Согласно последним данным, удалось сбить 113 воздушных целей:

  • 55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, «Калибр»;

  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

  • 54 ударных БпЛА «Shahed»/дроны-имитаторы разных типов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны).

Противник атаковал объекты украинской энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожье. К сожалению, в результате российской атаки есть поражение, говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что из-за ударов существенно повреждены объекты инфраструктуры, в частности теплоэлектростанции компании ДТЭК. Эта атака стала тринадцатой массированной попыткой разрушить энергосистему Украины в этом году.

Из-за массированного обстрела энергетики ввели в Украине графики отключения света.

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