Чешская компания тайно передала Украине оборудование для одной из АЭС

Входящая в группу ČEZ чешская компания Škoda JS тайно поставила в Украину новое оборудование для атомных электростанций. Речь идет об оснащении реакторов Ровенской АЭС.

Что известно о передаче Чехией оборудования для украинской АЭС

Как отмечается, перед Рождеством компания доставила восемь поводов для двух реакторов типа ВВЭР-440.

Представитель компании в городе Плзень, Карел Самец, отметил, что о поставках оборудования решили сообщить только после Рождества из-за продолжающихся атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Оборудование предназначено для обеспечения стабильной работы реакторов и их регулирования, что важно для надежной поставки электроэнергии.

Недавно другая компания группы ČEZ, ÚJV Řež, изготовила и поставила специальный кабель для укрепления защитной оболочки реактора АЭС. Кабель длиной 173 метра и весом 13 тонн обеспечивает дополнительную безопасность энергоблоков.

Согласно контракту, Škoda JS также передала на Ровенскую АЭС 76 накопителей, большинство из которых уже установлены и работают. Стоимость сделки остается конфиденциальной.

Škoda JS единственный в мире производитель, поставляющий этот тип поводов для украинских АЭС, кроме российских компаний. В Škoda JS выразили готовность расширить сотрудничество, в том числе поставлять оборудование для Южноукраинской АЭС.

На фоне массированных атак России на энергетическую инфраструктуру атомные электростанции остаются ключевым источником энергообеспечения Украины. Новое оборудование поможет стабилизировать работу энергосистемы и усилить ее устойчивость. Поделиться

Какая ситуация сейчас на ЗАЭС

11 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент.

В то же время, изменения радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не были зафиксированы.

Начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирных автомобильных шинах в большом количестве Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.

Российские же оккупанты обвинили в обстреле Энергодара Украину и заявили, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.

Впоследствии эксперты МАГАТЭ провели осмотр градирни после пожара на Запорожской АЭС. Однако причину возгорания им установить не удалось.

18 августа представители МАГАТЭ сообщили, что на оккупированной Запорожской АЭС произошел удар беспилотника, который произошел вне охранной зоны станции.

По предварительным данным, дрон взорвался недалеко от прудов для охлаждения, примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередач, которая является единственной линией на 750 киловольтов, что поставляет энергию для ЗАЭС.

Команда МАГАТЭ, обследовавшая место инцидента, обнаружила повреждения, предположительно вызванные взрывом дрона.