Чеські активісти прийшли з протестом до посольства Росії в Празі — відео
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Чеські активісти прийшли з протестом до посольства Росії в Празі — відео

Протест

Ввечері 11 листопада у Празі під будівлею посольства РФ відбувся мітинг. Учасники вимагали від російського керівництва припинити війну проти України та покинути її території.

Протест під посольством РФ у Празі

Як повідомляє кореспондент “Радіо Свобода” кілька десятків людей розгорнули напис «Зупиніть воєнні злочини Росії».

Акцію організувала чесько-словацька спільнота міжнародного руху «НАФО» (North Atlantic Fella Organization - «північноатлантична організація чуваків»). Від початку вторгнення РФ вона протидіє російській пропаганді та фейкам в соцмережах.

Ми хочемо показати, що ми продовжуємо підтримувати Україну. Ми підготували ролик, в якому намагалися висміяти приклади безглуздої російської пропаганди, і щоб це побачили працівники посольства, – розповів Їржі Віскочил, представник чесько-словацької спільноти «НАФО».

Під час акції учасники показали приклади з пропагандою РФ та мемами, які з них створили.

У заході взяли участь також і українські біженці.

Сьогодні також весь світ відзначає День пам’яті ветеранів. Тому ми приїхали підтримати міжнародний рух «НАФО» і вкотре закликати Росію покинути територію України, – розповіла активістка Анастасія Сігнаєвська.

Організатори зазначили, що подібні акції відбулися ще у щонайменше 30 країнах світу.

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