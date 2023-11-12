Чеські активісти прийшли з протестом до посольства Росії в Празі — відео

Ввечері 11 листопада у Празі під будівлею посольства РФ відбувся мітинг. Учасники вимагали від російського керівництва припинити війну проти України та покинути її території.
Протест під посольством РФ у Празі
Як повідомляє кореспондент “Радіо Свобода” кілька десятків людей розгорнули напис «Зупиніть воєнні злочини Росії».
Акцію організувала чесько-словацька спільнота міжнародного руху «НАФО» (North Atlantic Fella Organization - «північноатлантична організація чуваків»). Від початку вторгнення РФ вона протидіє російській пропаганді та фейкам в соцмережах.
Під час акції учасники показали приклади з пропагандою РФ та мемами, які з них створили.
У заході взяли участь також і українські біженці.
Організатори зазначили, що подібні акції відбулися ще у щонайменше 30 країнах світу.
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