Чеські активісти прийшли з протестом до посольства Росії в Празі — відео

Ввечері 11 листопада у Празі під будівлею посольства РФ відбувся мітинг. Учасники вимагали від російського керівництва припинити війну проти України та покинути її території.

Протест під посольством РФ у Празі

Як повідомляє кореспондент “Радіо Свобода” кілька десятків людей розгорнули напис «Зупиніть воєнні злочини Росії».

Акцію організувала чесько-словацька спільнота міжнародного руху «НАФО» (North Atlantic Fella Organization - «північноатлантична організація чуваків»). Від початку вторгнення РФ вона протидіє російській пропаганді та фейкам в соцмережах.

«Зупиніть воєнні злочини Росії»: У Празі пікетували посольство РФ



Під будівлю російського посольства прийшло кілька десятків людей із прапорами України та ЄС. Вони вимагали від керівництва Росії припинити війну в Україні та залишити її територію. pic.twitter.com/QTOMQmfPmo — Радіо Свобода (@radiosvoboda) November 11, 2023

Ми хочемо показати, що ми продовжуємо підтримувати Україну. Ми підготували ролик, в якому намагалися висміяти приклади безглуздої російської пропаганди, і щоб це побачили працівники посольства, – розповів Їржі Віскочил, представник чесько-словацької спільноти «НАФО». Поширити

Під час акції учасники показали приклади з пропагандою РФ та мемами, які з них створили.

У заході взяли участь також і українські біженці.

Сьогодні також весь світ відзначає День пам’яті ветеранів. Тому ми приїхали підтримати міжнародний рух «НАФО» і вкотре закликати Росію покинути територію України, – розповіла активістка Анастасія Сігнаєвська. Поширити

Організатори зазначили, що подібні акції відбулися ще у щонайменше 30 країнах світу.