Чешские активисты пришли с протестом под посольство России в Праге — видео

Вечером 11 ноября в Праге под зданием посольства РФ прошел митинг. Участники требовали от российского руководства прекратить войну против Украины и покинуть ее территорию.
Протест под посольством РФ в Праге
Как сообщает корреспондент Радио Свобода несколько десятков человек развернули надпись «Остановите военные преступления России».
Акцию организовало чешско-словацкое сообщество международного движения «НАФО» (North Atlantic Fella Organization – «североатлантическая организация чуваков»). С начала вторжения РФ она противодействует российской пропаганде и фейкам в соцсетях.
Во время акции участники показали примеры с пропагандой РФ и создавшимися из них мемами.
В мероприятии приняли участие также и украинские беженцы.
Организаторы отметили, что подобные акции прошли еще в не менее 30 странах мира.
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