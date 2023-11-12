Чешские активисты пришли с протестом под посольство России в Праге — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Чешские активисты пришли с протестом под посольство России в Праге — видео

Протест
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Вечером 11 ноября в Праге под зданием посольства РФ прошел митинг. Участники требовали от российского руководства прекратить войну против Украины и покинуть ее территорию.

Протест под посольством РФ в Праге

Как сообщает корреспондент Радио Свобода несколько десятков человек развернули надпись «Остановите военные преступления России».

Акцию организовало чешско-словацкое сообщество международного движения «НАФО» (North Atlantic Fella Organization – «североатлантическая организация чуваков»). С начала вторжения РФ она противодействует российской пропаганде и фейкам в соцсетях.

Мы хотим показать, что мы продолжаем поддерживать Украину. Мы подготовили ролик, в котором пытались высмеять примеры бессмысленной российской пропаганды, и чтобы это увидели работники посольства, – рассказал Иржи Вискочил, представитель чешско-словацкого сообщества НАФО.

Во время акции участники показали примеры с пропагандой РФ и создавшимися из них мемами.

В мероприятии приняли участие также и украинские беженцы.

Сегодня весь мир отмечает День памяти ветеранов. Поэтому мы приехали поддержать международное движение НАФО и еще раз призвать Россию покинуть территорию Украины, – рассказала активистка Анастасия Сигнаевская.

Организаторы отметили, что подобные акции прошли еще в не менее 30 странах мира.

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