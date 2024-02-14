Чеські фермери приєднаються до блокування кордонів та протестів через український імпорт
Категорія
Економіка
Дата публікації

Чеські фермери приєднаються до блокування кордонів та протестів через український імпорт

Чехія
Джерело:  iRozhas

Аграрні організації Центральної та Східної Європи закликали фермерів протестувати проти аграрної політики Євросоюзу 22 лютого. Чеські фермери приєднаються до акції.

Чеські фермери планують протести

Нещодавно фермери протестували в багатьох європейських країнах через спротив Зеленій угоді ЄС для Європи, метою якої є досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року.

Фермери також незадоволені зростанням витрат та “нечесною іноземною конкуренцією”.

Чеська аграрна палата повідомляє, що свої вимоги до єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського нещодавно подали організації з Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Литви та Латвії.

Йдеться про компенсацію фермерам за дотримання нових правил, пов’язаних із захистом навколишнього середовища, полегшення у сфері бюрократії та прозорість системи субсидій, а також краще регулювання українського виробництва, що прямує на ринок ЄС.

Водночас аграрні організації закликали організувати протестні їзди до прикордонних переходів, де аграрії зустрічатимуть своїх колег з інших країн.

Чеські фермери планують приєднатися до протесту, перекривши шосе у Празі 19 лютого, потім вони вирушать до прикордонних переходів 22 лютого.

Якщо Єврокомісія негайно не представить план реального вирішення цих проблем, ці дії будуть повторені на прикордонних переходах, — йдеться в пресрелізі Чеської аграрної палати.

Протести фермерів у Європі

В останні тижні демонстранти, які вимагають кращих умов для фермерів, ускладнили роботу транспорту і заблокували кордони у Франції, Німеччині, Польщі, Румунії, Іспанії та Португалії.

Протести пов'язані не лише з зусиллями Євросоюзу боротися зі зміною клімату, а й з відкриттям ринку для дешевої української продукції.

Польські фермери з 9 лютого заблокували пʼять прикордонних пропуски між Україною та Польщею.

Також вони планують заблокувати не лише всі прикордонні переходи, а й транспортні вузли та під’їзди до перевантажувальних залізничних станцій та морських портів з 20 лютого.

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