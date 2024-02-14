Чешские фермеры присоединятся к блокированию границ и протестов из-за украинского импорта
Категория
Экономика
Дата публикации

Чешские фермеры присоединятся к блокированию границ и протестов из-за украинского импорта

Чехия
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Источник:  iRozhas

Аграрные организации Центральной и Восточной Европы призвали фермеров протестовать против аграрной политики Евросоюза 22 февраля. Чешские фермеры присоединятся к акции.

Чешские фермеры планируют протесты

Недавно фермеры протестовали во многих европейских странах из-за сопротивления Зеленому соглашению ЕС для Европы, целью которого является достижение климатической нейтральности к 2050 году.

Фермеры также недовольны ростом расходов и нечестной иностранной конкуренцией.

Чешская аграрная палата сообщает, что свои требования к еврокомиссару по вопросам сельского хозяйства Янушу Войцеховского недавно подали организации из Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Литвы и Латвии.

Речь идет о компенсации фермерам за соблюдение новых правил, связанных с защитой окружающей среды, облегчение в сфере бюрократии и прозрачность системы субсидий, а также лучшее регулирование украинского производства, направляющегося на рынок ЕС.

В то же время аграрные организации призвали организовать протестные езды в пограничные переходы, где аграрии будут встречать своих коллег из других стран.

Чешские фермеры планируют присоединиться к протесту, перекрыв шоссе в Праге 19 февраля, затем они отправятся в пограничные переходы 22 февраля.

Если Еврокомиссия немедленно не представит план реального решения этих проблем, эти действия будут повторены на пограничных переходах, — говорится в прессрелизе Чешской аграрной палаты.

Протесты фермеров в Европе

В последние недели демонстранты, требующие лучших условий для фермеров, усложнили работу транспорта и заблокировали границы во Франции, Германии, Польше, Румынии, Испании и Португалии.

Протесты связаны не только с усилиями Евросоюза бороться с изменением климата, но и открытием рынка для дешевой украинской продукции.

Польские фермеры с 9 февраля заблокировали пять пограничных пробелов между Украиной и Польшей.

Также они планируют заблокировать не только все пограничные переходы, но и транспортные узлы и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам с 20 февраля.

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