"Честь та екстаз". Акторка Лілі Коллінз зіграє Одрі Хепберн

Американська акторка Лілі Коллінз відома мільйонам глядачів у різних куточках планети своєю роллю у серіалі "Емілі в Парижі". Однак, як виявилося, попереду фанатів чекає нове феноменальне перевтілення улюбленої зірки.
Головні тези:
- Сюжет кіноновинки базується на документальній книзі про Одрі Хепберн.
- Дата виходу та прізвище режисера поки не розкриваються.
Лілі Коллінз перевтілиться в Одрі Хепберн
Як підтвердила акторка, це станеться у новому фільмі про створення романтичної комедії "Сніданок у Тіффані".
Вперше вона вийшла на великі екрани ще в 1961 році.
Що важливо розуміти, назву стрічки поки не розкривають, проте журналісти дізналися, що сюжет кіноновинки базується на документальній книзі Сема Вассона "П'ята авеню, 5 ранку: Одрі Хепберн, сніданок у Тіффані та світанок сучасної жінки".
Лілі Коллінз підтвердила, що зіграє Одрі Хепберн у новому фільмі:
Згідно з останніми даними, сценаристкою майбутнього фільму буде Алена Сміт, яка працювала над серіалом "Дікінсон" для Apple TV.
