"Честь та екстаз". Акторка Лілі Коллінз зіграє Одрі Хепберн
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

"Честь та екстаз". Акторка Лілі Коллінз зіграє Одрі Хепберн

Лілі Коллінз перевтілиться в Одрі Хепберн
Джерело:  The Guardian

Американська акторка Лілі Коллінз відома мільйонам глядачів у різних куточках планети своєю роллю у серіалі "Емілі в Парижі". Однак, як виявилося, попереду фанатів чекає нове феноменальне перевтілення улюбленої зірки.

Головні тези:

  • Сюжет кіноновинки базується на документальній книзі про Одрі Хепберн.
  • Дата виходу та прізвище режисера поки не розкриваються.

Лілі Коллінз перевтілиться в Одрі Хепберн

Як підтвердила акторка, це станеться у новому фільмі про створення романтичної комедії "Сніданок у Тіффані".

Вперше вона вийшла на великі екрани ще в 1961 році.

Що важливо розуміти, назву стрічки поки не розкривають, проте журналісти дізналися, що сюжет кіноновинки базується на документальній книзі Сема Вассона "П'ята авеню, 5 ранку: Одрі Хепберн, сніданок у Тіффані та світанок сучасної жінки".

Лілі Коллінз підтвердила, що зіграє Одрі Хепберн у новому фільмі:

Після майже 10 років розробки та всього життя захоплення та обожнювання Одрі я нарешті можу поділитися цим. Честь та екстаз — цих слів замало, аби висловити те, що я відчуваю, — зізналася голлівудська зірка.

Згідно з останніми даними, сценаристкою майбутнього фільму буде Алена Сміт, яка працювала над серіалом "Дікінсон" для Apple TV.

