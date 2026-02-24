"Честь и экстаз". Актриса Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн
"Честь и экстаз". Актриса Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн

Читати українською
Источник:  The Guardian

Американская актриса Лили Коллинз известна миллионам зрителей в разных уголках планеты своей ролью в сериале "Эмили в Париже". Однако, как оказалось, впереди фанатов ждет новое феноменальное перевоплощение любимой звезды.

  • Сюжет киноновинки базируется на документальной книге об Одри Хепберне.
  • Дата выхода и фамилия режиссера пока не раскрываются.

Как подтвердила актриса, это произойдет в новом фильме о создании романтической комедии "Завтрак у Тиффани".

Впервые она вышла на большие экраны в 1961 году.

Что важно понимать, название фильма пока не раскрывают, однако журналисты узнали, что сюжет киноновинки базируется на документальной книге Сэма Вассона "Пятая авеню, 5 утра: Одри Хепберн, завтрак у Тиффани и рассвет современной женщины".

Лили Коллинз подтвердила, что сыграет Одри Хепберн в новом фильме:

После почти 10 лет разработки и всей жизни восхищения и обожания Одри я могу наконец поделиться этим. Честь и экстаз — этих слов маловато, чтобы выразить то, что я чувствую, — призналась голливудская звезда.

Согласно последним данным, сценаристкой будущего фильма будет Алена Смит, работавшая над сериалом "Дикинсон" для Apple TV.

