"Честь и экстаз". Актриса Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн

Американская актриса Лили Коллинз известна миллионам зрителей в разных уголках планеты своей ролью в сериале "Эмили в Париже". Однако, как оказалось, впереди фанатов ждет новое феноменальное перевоплощение любимой звезды.
Главные тезисы
- Сюжет киноновинки базируется на документальной книге об Одри Хепберне.
- Дата выхода и фамилия режиссера пока не раскрываются.
Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн
Как подтвердила актриса, это произойдет в новом фильме о создании романтической комедии "Завтрак у Тиффани".
Впервые она вышла на большие экраны в 1961 году.
Что важно понимать, название фильма пока не раскрывают, однако журналисты узнали, что сюжет киноновинки базируется на документальной книге Сэма Вассона "Пятая авеню, 5 утра: Одри Хепберн, завтрак у Тиффани и рассвет современной женщины".
Лили Коллинз подтвердила, что сыграет Одри Хепберн в новом фильме:
Согласно последним данным, сценаристкой будущего фильма будет Алена Смит, работавшая над сериалом "Дикинсон" для Apple TV.
